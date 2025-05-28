罷免吳思瑤更換領銜人失敗 中選會：700人非原提議人

罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」領銜人張克晉宣布退出，罷團改由備補領銜人詹嘉文接替，並依規定蒐集2400份更換領銜人同意書寄給中選會。中選會28日公布的審查結果表示，因未符合提議人總數二分之一以上書面同意的法定要件，等同更換領銜人失敗。

「公職人員選舉罷免法」規定，罷免案領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。

中選會說明，日前該團隊向中選會申請由詹嘉文遞補為領銜人之提議人則是林OO送件申請，並非賴OO送件申請，其所送同意書業經北市選委會查對，並未符合提議人總數二分之一以上書面同意之法定要件，中選會已函知林OO。亦即，該案罷免案領銜人仍為張克晉，中選會、北市選委會皆會依此而依法辦理之。

根據公文顯示，本案原提議及補提符合規定的提議人人數為4108人，提議人人數2分之1為2054人。經查對後，總收件數2399人，屬原提議人人數1677人、非屬原提議人人數700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，未符合「公職人員選舉罷免法」第76條第8項規定，北市第一選區立委吳思瑤罷免案備補領銜人不得遞補為領銜人。