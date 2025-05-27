北捷首罰罷吳團體…議員告發罷藍委也違規 蔣萬安：該罰就罰

罷免吳思瑤團體日前在北捷車站出口對面擺攤，被依未經許可開罰，成罷團被罰首例。議員鍾沛君今在市政總質詢列出至少6件罷藍委團體疑似違規照片，質疑北捷執法有落差，到現在還在「拗」，議員也當場告發這些違規案件，市長蔣萬安說，如果有違反規定該罰就要罰。

蔣萬安今赴議會總質詢，鐘沛君質詢北捷首例開罰罷吳思瑤團體，蔣萬安說，他有看到相關報導。

鍾質疑，北捷這次是依照大眾捷運管理辦法開罰，並問北捷相關規定為何？總經理黃清信先表示，出入口前提上是在捷運路權範圍內…，鍾質疑「不對」，並說根據台北捷運公司自己訂定的管理辦法，處理競選活動是依據第3條第3項，明確規定管理範圍為車站出入口及其周邊，範圍包括鐵捲門以外6公尺都在北捷管理秩序的範圍。

鍾沛君說，昨天北捷開出第一張罰單後，馬上接到很多民眾電話，表示過去這段期間，各個捷運出入口，常飽受各種騷擾，但北捷過去有開單嗎？根本沒有。

鍾沛君今也在議場舉出至少6個例子，有罷團疑似違反北捷規定的照片，包括4月2日台北車站M3出口，不到6公尺就有罷團帳篷；1月24日南京復興站外也有罷團舉標舉；5月6日大坪頂站外、4月27日南京三民站隔壁外宣講，鐘沛君還酸條文「不僅舉標語、還宣講，違規做好做滿」。

還有3月31日大安站4號出口也有罷團搭帳篷在站外；4月25日在大直站1號出口，標語直接貼在捷運站體上。她質疑北捷還在拗，還在爭執路權不路權，根本執法有落差。

議員當場向北捷告發，蔣萬安說，如有違反規定該開罰就要罰，市府的標準一致。