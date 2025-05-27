罷瑤備補領銜人首度現身 林杏兒、楊智伃力催拚最後一哩路

罷免綠委吳思瑤領銜人張克晉退出，罷團「地動刪瑤」啟動更換領銜人行動，備補領銜人詹嘉文昨表態願擔責任，仍待中選會審查結果。詹今天首度與在地國民黨議員林杏兒、國民黨發言人楊智伃到北投的金龍市場，號召群眾連署，喊話拚出二階最後剩餘份數。

詹嘉文對於接下重擔的心情，「就是走最後一哩路，大家團結一起，拚出最後的剩餘份數。」他坦言，沒想過當初接備補領銜人時，會變成領銜人，「當初是出自於為黨服務、為黨做事。」

不過，罷瑤現任領銜人張克晉疑似因司法調查而宣布退出，是否擔心自己後續也有相關調查。詹嘉文回應，他相信目前罷團在連署上非常仔細，也有確認資料來源，「我相信他們是真真實實的連署。」還差多少份數？他說，目前蠻接近連署門檻。

罷瑤團隊上周五送出2400份更換領銜人同意書給中選會審查，詹嘉文不諱言，當然會擔心趕不上二階連署截止日，還有同意書被剔除等部分。如果中選會沒審查通過，就沒有領銜人這件事。

林杏兒表示，團隊今天持續在地方上連署，也確實份數已經接近可二階送件的門檻，吳思瑤當然會害怕這點，這是可以預期得到。她也直言，預設得到中選會會用各種行政手法來沒收這場罷免，因此呼籲中選會，不要用各種的方式、行政手段來阻礙人民行使公民權。

林杏兒指出，最近很多民眾都說「罷免吳思瑤等於是罷免賴清德」，吳是民意選出來的地方立委，當行政院砍北市38億元地方補助時，直接受影響的是她的選民，她第一時間卻不是出來幫忙爭取，而是出來抹黑造謠，稱是因為藍白合作砍預算。

林杏兒強調，國民黨跟民眾黨沒有砍所有的補助款，直呼吳不是一個誠實的民意代表，就要面對選民給她的懲罰。