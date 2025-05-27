竹市藍白合反罷免 熱戰催投不同意票

新竹市藍白陣營面臨市長、立委雙罷危機，停職中的長高虹安昨出席國民黨黨部幹部研習，與黨主席朱立倫、竹市藍委鄭正鈐同框，力拚藍白合反罷免。朱立倫批民進黨推大罷免，就是要推翻選舉結果；高虹安說，別讓25％的人同意拔掉立委跟市長。

國民黨新竹市黨部昨幹部研習，多名國民黨議員、基層幹部與鄰里長出席，高虹安、鄭正鈐到場說明政績，朱拉著高虹安、鄭正鈐的手高喊加油。朱也批賴清德總統「狠毒」，民進黨發動大罷免，罷免在野黨、反對黨，主因在於選舉失利；若要重選，是否總統也應重選？台下支持者齊喊「對」。

朱立倫還說，賴總統與民進黨的盤算是罷免案通過，便會修改財劃法，取消對地方的預算分配，呼籲大家認清真相，全黨團結反惡罷、戰獨裁，藍白一定要合作，拜託大家投不同意罷免票。鄭正鈐說，罷免案不是罷免他1人，而是罷免新竹市的未來。

高虹安說，新竹棒球場埋垃圾、結構不安全，是她任內要處理好的事，呼籲民眾站出來投不同意票，否則是讓25％的人決定竹市未來；市長若被罷免，將由綠營執政的中央官派市長、接收市府。

民眾黨新竹黨部主委李國璋說，罷免和選舉截然不同，不少支持者認為「我支持你，不會去投罷免票」，實際上應該要出來投不同意罷免票，才能挺過罷免危機。

高虹安涉助理費案停職，又面臨罷免考驗，她積極跑地方行程，走入人群宣傳「反罷免」。據了解，她也向去年挺過罷免的基隆市長謝國樑請益，決定「熱戰」全力催出支持者投「不同意罷免」票。

謝國樑表示，已有3名面對罷免考驗的立委和他討論罷免案，當時還在二階連署，他建議不要太樂觀，要以第三階段（投票）的心態面對，因為很多民眾沒罷免投票經驗，要提前、加強宣導，讓支持者出來投下不同意罷免票。