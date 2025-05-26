王美惠罷免提議書偽造案 領銜人10萬元交保
嘉義地檢署偵辦民進黨立委王美惠罷免案的提議書涉嫌偽造案件，檢方今天針對罷免案領銜人陳姓男子執行第二波搜索，檢方訊問後，以新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。
罷免團體「愛嘉聯盟」日前發起罷免嘉義市選出的民進黨籍立委王美惠，但參與連署名單中有已過世者個人資料遭冒用，家屬由律師陪同至嘉檢提告；鄭姓女子也發現遭冒用後提告。
嘉檢說，遭冒用身分民眾先後委任律師提告後，由檢察官指揮法務部調查局嘉義縣調查站蒐證，並於4月中旬持搜索票到罷免案領銜人陳姓男子的住處等處所執行搜索，傳喚陳男到案說明，檢方複訊後請回。
嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官林仲斌偵辦立委王美惠罷免案的提議書涉嫌偽造案件，於今天上午率同數名檢察事務官，持搜索票前往罷免案領銜人陳男住處及辦公室等3處執行第二次搜索。
嘉檢表示，陳男經檢察官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，惟無無羈押必要，以10萬元交保，並限制出境、出海。
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