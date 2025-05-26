影／新竹市雙霸危機…朱立倫、高虹安「藍白合」反罷免 動員基層打巷弄戰

新竹市面臨立委與市長的雙霸危機，今天下午國民黨主席朱立倫、藍委鄭正鈐與停職中的新竹市長高虹安合體，「藍白合」同台喊話支持者，出門投不同意罷免票，正式動員藍營基層鄰里長與國民黨議員們，正式開打反罷免的巷弄戰。

國民黨新竹市黨部今天下午舉辦幹部研習活動，除了基層鄰里長、幹部出席外，多位國民黨議員也到場，鄭正鈐與高虹安分別上台報告政績，鄭正鈐說，這不是罷免他一人，而是罷免竹市的未來。民進黨若成功翻盤，將推翻財劃法修法成果，收回為竹市努力爭取來的建設資源與希望，讓好不容易爭取到的發展機會再度落空。

高虹安談到竹市累積還債與施政成果，她更直說，竹市棒球場案是她任內「心心念念」要處理好的事情。她希望在罷免戰中來催出反罷免，呼籲民眾站出來投票，否則是讓25％的人決定竹市未來，讓25%的人同意拔掉新竹市長與立委。

朱立倫今天在致詞時，批評總統賴清德具備「三獨」特質，分別為「台獨金孫」、「獨裁」及「狠毒」。他呼籲民眾團結，反對當前針對國民黨籍民意代表的罷免案。

朱立倫指出，賴清德的「賴17點」主張，連資深台獨前輩都認為比過去的台灣前途決議文更為激進，形容其「比台獨的前輩還要獨」。其次，朱立倫批評賴清德作風獨裁，決策圈不斷縮小，對於黨內不同意見及不同派系均予以打壓，甚至意圖消滅在野的民眾黨與國民黨。

第三點「狠毒」，朱立倫認為，現在司法淪為東廠鷹犬，不擇手段打擊異己。他進一步指出，民進黨發動大罷免，在野黨、反對黨全部罷免，意圖推翻選舉結果，主因在於選舉失利。他反問，若要重選，是否總統也應一同重選？台下民眾齊喊「對！」

朱立倫揭露，賴清德與民進黨團總召柯建銘的盤算是，一旦罷免案通過，便會修改財劃法，取消對地方的預算分配，呼籲民眾認清真相。