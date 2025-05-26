「地動刪瑤」備補領銜人同意接棒…賴苡任稱好消息 但一前提需過關

罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」現任領銜人張克晉宣布退出，團隊在上周五送出2400份更換領銜人同意書給中選會審查，而備補領銜人詹嘉文今也在臉書宣布願承擔責任，召集人賴苡任表示，對團隊氣勢是好消息，但仍需等中選會審查完並通過，詹才能成為正式領銜人。

賴苡任表示，從政治、士氣上來看這確實是令人振奮的好消息，不過目前更換領銜人同意書上周五才送件，據了解，選委會審查需要7-14天，如果審查通過詹才會成為正式領銜人。

賴苡任表示，現階段除了靜待中選會審查結果外，二階連署也在持續收份數，雖然他個人現階段無法與詹聯繫，但團隊還是有其他人透過不同管道，與他保持聯絡，各種可能都會做好準備。

賴苡任說，此波「鮭魚回郵」計畫共送出2400份同意書，而第一階段送件加補件被中選會認定合格提議人有4108位，因此至少要有2054份有效同意書，團隊已經盡可能將這些人找出來，都是本人親自簽或本人簽完送回來，絕對真實，他也願承擔一切責任。