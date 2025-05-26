快訊

新台幣強升！「三大金控」遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

「地動刪瑤」備補領銜人同意接棒…賴苡任稱好消息 但一前提需過關

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
備補領銜人詹嘉文今也在臉書宣布願承擔責任，召集人賴苡任表示，對團隊氣勢是好消息，但仍需等中選會審查完並通過，詹才能成為正式領銜人。報系資料照。
備補領銜人詹嘉文今也在臉書宣布願承擔責任，召集人賴苡任表示，對團隊氣勢是好消息，但仍需等中選會審查完並通過，詹才能成為正式領銜人。報系資料照。

罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」現任領銜人張克晉宣布退出，團隊在上周五送出2400份更換領銜人同意書給中選會審查，而備補領銜人詹嘉文今也在臉書宣布願承擔責任，召集人賴苡任表示，對團隊氣勢是好消息，但仍需等中選會審查完並通過，詹才能成為正式領銜人。

賴苡任表示，從政治、士氣上來看這確實是令人振奮的好消息，不過目前更換領銜人同意書上周五才送件，據了解，選委會審查需要7-14天，如果審查通過詹才會成為正式領銜人。

賴苡任表示，現階段除了靜待中選會審查結果外，二階連署也在持續收份數，雖然他個人現階段無法與詹聯繫，但團隊還是有其他人透過不同管道，與他保持聯絡，各種可能都會做好準備。

賴苡任說，此波「鮭魚回郵」計畫共送出2400份同意書，而第一階段送件加補件被中選會認定合格提議人有4108位，因此至少要有2054份有效同意書，團隊已經盡可能將這些人找出來，都是本人親自簽或本人簽完送回來，絕對真實，他也願承擔一切責任。

選委會 罷免 吳思瑤 中選會

延伸閱讀

點頭了！罷吳思瑤備補領銜人詹嘉文同意接重任 「一起走最後一哩路」

反廢死公投遭否決藍批民主已死 吳思瑤：不要再當巨嬰

謝龍介反罷嗆「生兒沒X眼」林俊憲酸：助罷羅廷瑋大成功

朱立倫表態願交棒 吳思瑤籲有志者別操弄司法鬥臭政府

相關新聞

點頭了！罷吳思瑤備補領銜人詹嘉文同意接重任 「一起走最後一哩路」

罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」團體，因領銜人張克晉退出宣布啟動「鮭魚回郵」募集更改領銜人同意書，上周五送件中選會審查，不過召...

反大罷免！高虹安向他請益 藍白今合體催不同意票

新竹市長高虹安因涉貪案停職又面臨罷免挑戰，腹背受敵。停職中的她，早已開始復出跑地方行程，逢端午前夕，做肉粽、香包樣樣來，...

「地動刪瑤」備補領銜人同意接棒…賴苡任稱好消息 但一前提需過關

罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」現任領銜人張克晉宣布退出，團隊在上周五送出2400份更換領銜人同意書給中選會審查，而備補領銜人...

林沛祥站街頭 陳峻涵喊「絕沛」差你1票…林：尊重他發聲

基隆市立委林沛祥今早在街頭問候民眾時，「台灣國理事長」陳峻涵到林身邊，喊出「基隆絕沛，差你一票」，宣傳罷免案。去年基隆市...

謝龍介反罷嗆「生兒沒X眼」林俊憲酸：助罷羅廷瑋大成功

國民黨不分區立委謝龍介日前替同黨立委羅廷瑋站台宣傳反罷免，更嗆聲「生兒子沒屁X」，引發正反評價。民進黨立院黨團表示譴責，...

高虹安拜訪新竹兩夜市…市民送暖反罷免 喊話邀請黃仁勳

全台大罷免潮，新竹市長高虹安也在綠營罷免目標之中，她最近積極勤跑地方，向民眾訴說政績、建設成果，呼籲市民能投下不同意罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。