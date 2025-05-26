林沛祥站街頭 陳峻涵喊「絕沛」差你1票…林：尊重他發聲

基隆市立委林沛祥今早在街頭問候民眾時，「台灣國理事長」陳峻涵到林身邊，喊出「基隆絕沛，差你一票」，宣傳罷免案。去年基隆市長謝國樑罷免案，陳也有相同行動。林沛祥事後表示，不會認為陳來「嗆聲」，尊重陳峻涵為自己的信念發聲。

「基隆絕沛」團體成員號召罷免林沛祥，日前已將連署書送進基隆市選委會審查。林沛祥近期常在街頭問候民眾，也為可能的罷免投票尋求民眾支持投下「不同意罷免」票。

林沛祥今早在街問候民眾時，陳峻涵以手機錄影自拍，慢慢靠近林沛祥，並說「委員，辛苦了，拍個照」。林配合比「YA」的手勢，陳接著喊「基隆絕沛，差你一票」，林則在陳身後比大拇指，並說「加油」。陳稱讚林風度不錯，「給林沛祥按讚」。

陳峻涵表示，他要提醒基隆市民，罷免是大是大非的事情，雖然個人不一定有做什麼特別的事，但是只要「投共」，只要跟共產黨一起要搞亂台灣的政治，像這樣子立委都一定不能接受。

陳峻涵認為林沛祥是在路口「悲情訴求」，大家不要中計，這次大罷免是大是大非的事情，個別立委表現不是重點，重點是立法院的亂象可以確定，後面有共產黨的力量，台灣人絕對不能容許，徹底剷除親共的立委是刻不容緩的事情，所以「基隆絕配，差你一票，大家加油。」

林沛祥今天上午與立文化部、教育部和基市府官員，前往和平島等地考察時說，他不會覺得陳峻涵是在對他嗆聲，他一直認為所有的公民都有言論自由，這是台灣、中華民國最可貴的地方，所有人都有幫自己的理想，幫自己的信念發聲，所以陳的言語他會完全的尊重。