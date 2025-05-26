台灣國陳峻涵合影突喊挺罷免 林沛祥：完全尊重
遭提罷免的國民黨籍立法委員林沛祥今天在基隆城際轉運站向民眾致意，「台灣國」理事長陳峻涵上前合影時突喊「基隆絕沛，差你一票」；林沛祥表示，完全尊重，不覺得是嗆聲。
基隆選舉區選出的林沛祥一早在雨中持標語，站在轉運站與火車站間路口，向民眾揮手致意。
陳峻涵複製罷免基隆市長謝國樑時模式，持手機錄影上前說「委員，辛苦了，拍個照」，林沛祥先對鏡頭比YA，聽到陳峻涵喊「基隆絕沛，差你一票」後，林沛祥改比「讚」手勢說「謝謝，加油」；陳峻涵指風度不錯，並問林沛祥是否願受訪，林沛祥則向民眾揮手致意問好。
林沛祥前往和平島考察古蹟遺址時受訪表示，公民有言論自由，這就是台灣、中華民國作為民主法治國家最可貴的地方，完全尊重所有人都有為理想、信念發聲權。
他說，其實在陳峻涵之前，也有民眾向他抱怨中國國民黨，他也是回應「尊重，加油」。
至於外界解讀近日發言可能有為罷免團體連署加溫，林沛祥說，爭取建設與在公共議題直言不諱不衝突。從政後能講實話、直話，他都盡量不迴避，政治領域有許多「彎彎角角」，如果可直來直往，或許彼此能更透徹了解建設、議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言