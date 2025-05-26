反大罷免！高虹安向他請益 藍白今合體催不同意票

新竹市長高虹安因涉貪案停職又面臨罷免挑戰，腹背受敵。停職中的她，早已開始復出跑地方行程，逢端午前夕，做肉粽、香包樣樣來，與選民搏感情，同時加緊腳步宣傳反罷免，還向去年才挺過罷免的基隆市長謝國樑請益，下午也將再度與國民黨主席朱立倫、藍委鄭正鈐合體，「藍白合」喊話支持者，要出門投不同意罷免票。

今年大罷免潮來襲，目前已有30名藍委、1名縣市長罷免連署書達第二階段法定門檻。其中，新竹市是全台唯一「市長、立委雙罷」區，罷團5月4日到選委會遞送二階罷免連署書，各送出高虹安5萬1419份、鄭正鈐5萬3131份，選委會清點後，持續查對中。

停職中的高虹安為了反罷免，除了掛看板、發文宣，號召支持者組成「新竹反罷保安隊」，最近也積極參與地方活動與民眾近距離互動，不僅白天連訪多個社區端午活動，晚上還帶著團隊挺進人潮眾多的夜市，比照選舉模式跑場大力宣傳「反罷免」。

高虹安是此波大罷免潮，唯一面臨罷免考驗的縣市長，若被罷免成功，屆時所剩任期不到2年，不補選，將由中央直接派代理人選。據了解，高虹安已向謝國樑請益如何應對罷免，要以熱戰全力催出支持者出門投出「不同意罷免」票，力壓同意罷免票。

不過，民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋有感，催不同意票不容易，因為罷免跟選舉截然不同，近月接觸到許多支持者，不少人都直覺反應「我支持妳，我們不會去投（同意罷免）票」，但實際上應該要出來投不同意罷免票，才能挺過罷免危機。

「最近更悄悄出現謠言、耳語，開始在混淆罷免投票。」李國璋還說，有些老人家這輩子沒投過罷免票，地方卻傳出耳語，聲稱若支持高虹安就要蓋下同意；這也讓他們相當憂心，未來得不厭其煩加強反罷免宣傳、宣講等，教育選民如何正確投罷免票。