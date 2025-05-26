謝龍介反罷嗆「生兒沒X眼」林俊憲酸：助罷羅廷瑋大成功

國民黨不分區立委謝龍介日前替同黨立委羅廷瑋站台宣傳反罷免，更嗆聲「生兒子沒屁X」，引發正反評價。民進黨立院黨團表示譴責，民進黨立委林俊憲更批，謝以粗俗語言侮辱他人的紀錄罄竹難書，但並非每個台南人都如此，「重災戶是羅廷瑋」，有謝站台，大罷免一定大成功。

謝龍介25日到台中街頭替羅廷瑋站台，他指控「在台中有人要對羅廷瑋發動罷免，用不實資訊，白布硬要染到黑」，激動時更批評「改天生孩子沒屁X」。他今天澄清，這是長輩提醒晚輩的台語，特定人不必對號入座，批有人斷章取義，若遭誤會非他本意，以後會更謹慎。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，謝龍介的不當發言讓人看出，國民黨人面對公民提起的罷免，態度依舊傲慢、囂張，選舉時大家都說人民最大，民之所欲常在我心，但面對公民挑戰或意見不同時，國民黨人如同謝龍介，就用粗鄙不堪的話語回應罷免團體，更涉及性別、影射歧視。

吳思瑤表示，謝龍介展現的就是國民黨立委害怕罷免，以至於讓他們口不擇言，做出很多自己都難以想像的言行，背後就是因為心裡承受莫大壓力；她認為，謝龍介這種霸凌言論，必須要被批判與譴責。

她奉勸國民黨人，罷免是人民發起的憲法珍貴權利，當選時的每一票都來自人民，如今人民對立委的不適任提出挑戰，應當要對人民抱持敬畏、尊重的態度，不要選舉時一套，現在又是另一套。

民進黨立委林俊憲也說，謝龍介以粗俗語言侮辱他人已非第一次，從前高雄市長、監察院長陳菊開始到現在，罄竹難書，但不是每個台南人都像謝這樣，還是有如他一般正常的政治人物，有基本人文素養，反觀謝龍介一犯再犯，「重災戶是羅廷瑋啦，有謝站台，大罷免一定大成功」。