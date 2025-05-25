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高虹安拜訪新竹兩夜市…市民送暖反罷免 喊話邀請黃仁勳

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
新竹市長高虹安最近積極勤跑地方，向民眾訴說政績、建設成果，呼籲市民能投下不同意罷免票。圖／取自高虹安臉書
新竹市長高虹安最近積極勤跑地方，向民眾訴說政績、建設成果，呼籲市民能投下不同意罷免票。圖／取自高虹安臉書

全台大罷免潮，新竹市長高虹安也在綠營罷免目標之中，她最近積極勤跑地方，向民眾訴說政績、建設成果，呼籲市民能投下不同意罷免票。高虹安今天臉書表示，她最近去逛了新竹兩大夜市，感受到許多熱情，不少市民朋友還對自己說「加油」、「一定會出門投不同意罷免」，真的很令她感動。

高虹安指出，最近去逛了樹林頭夜市和後站夜市，除了大啖美食，也玩了射氣球、投籃球，還有讓人重溫童年回憶的套圈圈，真的是最紓壓的夜晚時光。她表示，逛夜市時，很多攤商會分享在夜市打拚的故事，每一攤都是一段令人動容的夜市人生。

高虹安說，「有人笑著問說，市長，下次我們可不可以邀請輝達執行長黃仁勳來逛夜市？」高虹安也提到，這讓她感受到市民朋友對新竹夜市的信心和期待，當然也有不少市民朋友熱情地對自己說「加油」、「一定會出門投不同意罷免」，很令人感動。

高虹安表示，夜市不只是吃喝玩樂，更是人與人互動連結的所在，有美食，更有溫情，這兩大夜市，是她上任後重新規劃整頓開放，讓新竹的夜晚充滿活力與歡笑。她也歡迎大家晚上有空，帶孩子、帶長輩、帶朋友，一起來感受新竹夜市的魅力。

黃仁勳 高虹安 罷免 夜市

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