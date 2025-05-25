罷吳思瑤「鮭魚回郵」換領銜人同意書周五送件 賴苡任曝3走向

罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」團體，因領銜人張克晉退出宣布啟動「鮭魚回郵」募集更改領銜人同意書。日前宣布收件份數達標，卻遲未到中選會送件引發質疑。召集人賴苡任表示，因中選會規定僅有領銜人或備補領銜人或一階提議人可送件，不過周五有提議人已協助送件，最終為2400份，並預測接下來走向。

賴苡任指出，外界都知道「鮭魚回郵」計畫達標，也一直很關心何時送出「同意書」給中選會，甚至綠營有人賭他們不敢送，只是虛張聲勢，但根據中選會要求，有資格送出同意書給只有現任領銜人張克晉、詹姓備補領銜人、有簽同意書一階提議人，而他本人因一階籍未滿四個月，無法送件。

賴苡任說，在領銜人明確退出，而備補領銜人意願不明的情況下，有位熱心且坐不住提議人，自告奮勇去中選會送件，將這些同意書交給他，於23日已完成送件程序，最終送出同意書數量為2400份。

賴苡任表示，已窮盡一切可能，創造一切條件，嘗試所有策略，歷經將近三周時間，將同意書送出了，每張都是由提議人親自寫下，若後續有任何法律責任，他都願意承擔。

賴苡任分析，他個人與團隊責任已盡，接下來就是中選會及兩位領銜人的責任，推測會有幾種狀況，包含據報導審查需要審查7到14日，他已預留14日給中選會審查，若結果於6月7日二階截止日後才出來，責任在中選會，若於6月7日前審查完畢，更換領銜人結果不成功，張依舊是領銜人，可惜他沒意願送件，或領銜人審查結果成功，詹成為正式領銜人，但當前意願尚不明確。

賴苡任說，事件起源於張克晉退出，如此核彈的衝擊導致團隊近乎崩潰，社會上也是普遍對於罷免吳思瑤感到悲觀，身為罷瑤召集人，他選擇勇敢面對，哪怕心裡都知道是「不可能的任務」，但要向全台期許能罷免吳思瑤的支持者交代，更是把罷瑤的精神體現出來。

賴苡任表示，很多人質疑詹姓領銜人至今未明確表態，但他的責任是排除制度上的障礙，但不包含接觸、說服備補領銜人，尤其他不能與詹聯絡，呼籲不要「要人背鍋時我是召集人，嘉勉鼓勵時我是邊緣人」而在昨天他設籍也滿四個月，也是罷免吳思瑤連署人之一，未來除努力連署，也會開始轉向替連署人爭取權利。