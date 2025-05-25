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議員質疑行政不中立助傅崐萁反罷免 花蓮縣府駁斥

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議員張美慧質疑，國民黨立法院總召傅崐萁利用縣府舉行的活動，廣發政策宣導文宣反罷免。圖／花蓮縣議員張美慧提供
花蓮縣議員張美慧質疑，國民黨立法院總召傅崐萁利用縣府舉行的活動，廣發政策宣導文宣反罷免。圖／花蓮縣議員張美慧提供

花蓮昨天舉辦客家活動，有民進黨縣議員貼文，指出國民黨立法院總召傅崐萁，在縣府的活動上，廣發政策宣導文宣反罷免，質疑行政不中立。縣府發聲明稿回應，行政中立為一直以來的原則，沒有濫用行政資源，若涉及侵害縣府權益，將依法究責，捍衛公正民主政治環境。

縣議員張美慧指出，假日縣府用公家經費舉辦的活動有很多場，昨天傅崐萁的助理拿著外面印有徐榛蔚肖像的麻袋，內裝傅崐萁的反罷免扇子發給現場參與民眾，扇子上有不同意罷免、要求中央廣發1萬、爭取161億元要做各項地方福利政策等字樣，質疑縣府動用行政資源辦活動，配合傅崐萁反罷免，請縣府不要遊走法律邊緣。

縣府今天發聲明稿澄清，指出針對議員未經查證，即於網路發表指控「花蓮縣政府動用行政資源配合反罷免宣傳」，該項是不實指控，並以特定政治立場惡意連結，已嚴重誤導大眾視聽、損及縣府聲譽，重申行政中立為一貫原則，絕無濫用行政資源情事。

縣府呼籲，勿遊走法律邊緣，對於此類不實言論，若涉及構成刑事犯罪嫌疑或侵害縣府權益，將依法提起刑事訴訟，依刑事訴訟法及相關法令程序追究法律責任，以捍衛乾淨、公正的民主政治環境。

縣府進一步說明，有關昨天「縱谷客韻季」為多年舉辦的活動，議員所指稱活動現場出現印有縣長徐榛蔚圖像的提袋，非縣府製作或經費支應，府內宣導品皆依預算法規定辦理。

縣府重申，所有辦理公務活動、文宣品等，均秉持依法行政與行政中立原則，並未動用任何公帑或行政資源製作或發送，以支持特定政治宣傳。對於任何未經查證的不實指控，或已誤導大眾視聽、影響施政公信的不實言論，縣府將依刑事訴訟法規定依職權告發，如造成縣府民事上權益損害，也將依相關法律程序請求損害賠償。

縣府表示，感謝各界對公共事務的關心，並將持續以公正、專業與依法行政的原則推動各項政策，為縣民爭取最大福祉，營造和諧與信任的民主政治。

花蓮縣議員張美慧指出，昨天活動上，立委傅崐萁助理拿反罷免扇子發給現場參與民眾，質疑縣府動用行政資源辦活動，配合傅崐萁反罷免。圖／花蓮縣議員張美慧提供
花蓮縣議員張美慧指出，昨天活動上，立委傅崐萁助理拿反罷免扇子發給現場參與民眾，質疑縣府動用行政資源辦活動，配合傅崐萁反罷免。圖／花蓮縣議員張美慧提供

花蓮縣政府 罷免 張美慧 傅崐萁

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