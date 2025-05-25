三立新聞掦言提告 王鴻薇反嗆：假新聞罄竹難書

國民黨立委王鴻薇昨天在臉書指出，三立新聞配合青鳥「製造新聞」，三立今天發聲明喊告，請王鴻薇別瞎扯，並指這是記者工作及憲法保障新聞自由。王鴻薇今天續在臉書回應，記者昨天到場為何不做新聞？罷團發言人又說記者沒到場結果被打臉；三立電視台針對她也不是第一次，「過去假新聞罄竹難書」。

大罷免持續，不少立委也持續在選區宣講，王鴻薇指出，昨於台北市松山區龍田活動中心反罷宣講時，從來沒有來過的三立新聞突然出現，原來是青鳥側翼罷團派人一名戴帽子口罩的女子來，要搭配三立製造新聞；現在綠媒為了幫罷團造勢，安排青鳥故意想製造她被嗆。

「三立新聞」稍早也發出聲明直批王鴻薇「瞎扯」將提告以正視聽。三立說明，昨晚並未處理該則新聞，且攝影記者到場採訪時已接近尾聲，事先不知情場外有嗆聲者就位，又何來「媒體為了幫罷團造勢，安排青鳥故意製造嗆聲」之有？

三立強調，新聞採訪是媒體天職，要扣人帽子之前請先查證，切勿混淆大眾判斷；當時採訪記者保持第三方紀錄角色，並未介入現場，畫面會說話，可受公評。媒體採訪不僅是工作，也受憲法保障新聞自由之範疇，盼媒體人出身的王鴻薇公開道歉並停止造謠抹黑。

王鴻薇稍早於社群平台還原，昨事件中，三立拍她發言說話，但完全不做新聞，顯然不是針對該場內容作取材，為何棄用？要抓什麼畫面？為什麼辦了將10場，就這場有人來嗆，這麼剛好就有三立趕來？罷團發言人先前說求證三立記者沒有到場，又被三立以及現場照片打臉，道歉文內容卻顯示，三立、罷團頻繁的聯繫是不爭的事實，這當然不意外。