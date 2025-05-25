藍營發起百工百業挺黃建賓 籲台東人投不同意票

罷團已送出台東立委黃建賓二階罷免連署，如無意外會進入下階段罷免投票。國民黨台東縣黨部發起「百工百業挺阿賓」活動，縣長饒慶鈴今天會同「老縣長」黃健庭及議長吳秀華同台力挺，呼籲大家站出來投不同意票，讓黃建賓繼續為台東發聲及服務。

今早百餘台東產業界、宮廟及地方社團代表齊聚台東縣議會，出席人士在活動背板上簽名連署，強調各行業對於台灣現在的經濟很有感，不希望優秀立委被綠營發起的「惡罷」打敗。

縣長饒慶鈴說，中央政府刪掉一般性補助款，影響公務員薪水、中低收入戶生活津貼及重陽禮金等項目，務必讓黃建賓在立法院繼續發揮制衡力量，否則沒人能阻止中央政府的蠻橫。

國民黨秘書長、前台東縣長黃健庭表示，台灣正面臨美國發動關稅戰的嚴峻情勢，民進黨政府卻忙著推動大罷免，在國家內部找敵人，新版財劃法該給台東134億元沒給，反砍台東近23億元預算。