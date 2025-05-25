快訊

雨還在下！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

賴總統宣布將成立主權基金 央行前總裁彭淮南十年前曾示警一事

留美夢恐破碎？川普轟哈佛收不友善國家學生 台灣準新生哀求「總統行行好」

藍營發起百工百業挺黃建賓 籲台東人投不同意票

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
國民黨立委黃建賓的二階罷免連署書已經送至選委會，結果尚未公布，他呼籲大家出來投不同意票。圖／立委黃建賓服務處提供
國民黨立委黃建賓的二階罷免連署書已經送至選委會，結果尚未公布，他呼籲大家出來投不同意票。圖／立委黃建賓服務處提供

罷團已送出台東立委黃建賓二階罷免連署，如無意外會進入下階段罷免投票。國民黨台東縣黨部發起「百工百業挺阿賓」活動，縣長饒慶鈴今天會同「老縣長」黃健庭及議長吳秀華同台力挺，呼籲大家站出來投不同意票，讓黃建賓繼續為台東發聲及服務。

今早百餘台東產業界、宮廟及地方社團代表齊聚台東縣議會，出席人士在活動背板上簽名連署，強調各行業對於台灣現在的經濟很有感，不希望優秀立委被綠營發起的「惡罷」打敗。

縣長饒慶鈴說，中央政府刪掉一般性補助款，影響公務員薪水、中低收入戶生活津貼及重陽禮金等項目，務必讓黃建賓在立法院繼續發揮制衡力量，否則沒人能阻止中央政府的蠻橫。

國民黨秘書長、前台東縣長黃健庭表示，台灣正面臨美國發動關稅戰的嚴峻情勢，民進黨政府卻忙著推動大罷免，在國家內部找敵人，新版財劃法該給台東134億元沒給，反砍台東近23億元預算。

立委黃建賓細數上任後的多項政績，他表示，他個人力推花東快，並獲中央承諾台東專屬優惠台鐵票價，全力阻止東海岸風電案，並成功修法增加國定假日，支持財劃法修正案，不斷增加台東鄉親的建設與福利。

國民黨台東縣黨部發起「百工百業挺阿賓」活動，縣長饒慶鈴會同秘書長黃健庭及議長吳秀華同台力挺，呼籲大家站出來投不同意票。圖／立委黃建賓服務處提供
國民黨台東縣黨部發起「百工百業挺阿賓」活動，縣長饒慶鈴會同秘書長黃健庭及議長吳秀華同台力挺，呼籲大家站出來投不同意票。圖／立委黃建賓服務處提供
國民黨台東縣黨部發起「百工百業挺阿賓」活動，縣長饒慶鈴會同秘書長黃健庭及議長吳秀華同台力挺，呼籲大家站出來投不同意票。圖／立委黃建賓服務處提供
國民黨台東縣黨部發起「百工百業挺阿賓」活動，縣長饒慶鈴會同秘書長黃健庭及議長吳秀華同台力挺，呼籲大家站出來投不同意票。圖／立委黃建賓服務處提供

黃建賓 罷免 國民黨

延伸閱讀

批中央1450預算不刪卻砍地方 饒慶鈴：弱勢津貼發不出來

中央補助台東少23億元 饒慶鈴：不覺得130億元會入帳

台東國小校長張能發都蘭鼻釣魚落海 送醫搶救不治

財劃法修法台東增分配款 縣長饒慶鈴：不能高興太早

相關新聞

三立新聞掦言提告 王鴻薇反嗆：假新聞罄竹難書

國民黨立委王鴻薇昨天在臉書指出，三立新聞配合青鳥「製造新聞」，三立今天發聲明喊告，請王鴻薇別瞎扯，並指這是記者工作及憲法...

藍營發起百工百業挺黃建賓 籲台東人投不同意票

罷團已送出台東立委黃建賓二階罷免連署，如無意外會進入下階段罷免投票。國民黨台東縣黨部發起「百工百業挺阿賓」活動，縣長饒慶...

罷免與公投將合辦？ 中選會回：依法辦理

大罷免立委可望與核三恢復運轉公投一起投！

名列「抗罷四本柱」 黃國昌：面對民進黨專制獨裁 全民都是關鍵力量

針對媒體報導，指出目前在野陣營形成「抗罷四本柱」，民眾黨主席黃國昌今表示，面對民進黨選輸翻桌、圖謀回到一黨專政的老路，他...

嘉義縣太保2民代 罷免皆未過關

嘉義縣自治史上首件太保市民代表林淑勉、吳宏哲罷免案，昨天投票。天氣晴朗，村莊有遊覽車成團出遊，選民投票率只有32.64%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。