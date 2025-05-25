罷免與公投將合辦？ 中選會回：依法辦理

大罷免立委可望與核三恢復運轉公投一起投！立法院21日通過核三公投，經中選會23日核定將於8月23日進行投票，各界則關注罷免案是否會與公投一起處理？對此，中選會25日回覆本報時僅表示，罷免案依法皆有其程序與期程，例如宣告成案後的20日起至60日內辦理投票，若有罷免成案宣告者，投票日期將依法審定。

外界普遍評估，較早完成罷免案二階段連署的立委（約在5月10日前送件者），例如國民黨立委黃建賓、傅崐萁、涂權吉，台北市國民黨立委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯與賴士葆等人，會在7月間單獨進行投票，若到8月才會投票的立委，因法定成案後20到60天之間進行投票，就有可能與核三公投案一起投。

看中選會何時成案

立法院21日通過「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」與「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」2大公投案。中選會23日召開記者會宣布，反廢死公投案不成立，核三重新運轉公投案將於8月23日投票。

針對罷免案是否會綁公投？中選會副主委陳朝建23日回應曾表示，每一罷免案依公職選罷法規定，皆有其處理程序與期程，地方選委會查對後報中選會，中選會如宣告成案，則罷免案將於宣告成立後20日起至60日內辦理投票。

回覆都一樣

本報於25日再次詢問中選會，中選會僅表示，罷免案依《公職人員選罷法》規定，皆有其程序與期程，例如宣告成案後的20日起至60日內辦理投票。至於公民投票依《公投法》第23條規定，今年投票日期依法落於8月23日。選務機關均會依法辦理，若有罷免成案宣告者，投票日期，再由中選會委員會議依法審定。

《公職人員選罷法》第87條規定：「罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20起至60日內為之，該期間內有其他各類選舉時，應同時舉行投票。但被罷免人同時為候選人時，應於罷免案宣告成立後60日內單獨舉行罷免投票。」

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