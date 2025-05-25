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名列「抗罷四本柱」 黃國昌：面對民進黨專制獨裁 全民都是關鍵力量

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今在新店碧潭參加民眾黨新北龍舟隊集訓時表示，面對民進黨選輸翻桌、圖謀回到一黨專政的老路，他認為此刻最關鍵的不是特定人士站出來，而是全民共同守護民主自由。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌今在新店碧潭參加民眾黨新北龍舟隊集訓時表示，面對民進黨選輸翻桌、圖謀回到一黨專政的老路，他認為此刻最關鍵的不是特定人士站出來，而是全民共同守護民主自由。記者張策／攝影

針對媒體報導，指出目前在野陣營形成「抗罷四本柱」，民眾黨主席黃國昌今表示，面對民進黨選輸翻桌、圖謀回到一黨專政的老路，他認為此刻最關鍵的不是特定人士站出來，而是全民共同守護民主自由。

在野陣營形成「抗罷四本柱」，由台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜及台灣民眾黨主席黃國昌組成。黃國昌表示，民進黨在選舉失利後，竟以罷免手段反撲在野，意圖重回一黨獨大的局面，這不只是對特定政治人物的挑戰，更是對整體民主體制的威脅。面對這樣的局勢，他認為不該只期待少數人扛起責任，而是每位珍惜民主自由的國民都應該挺身而出。

黃國昌說，近期已有許多民眾針對民進黨的倒退作為表達不滿。他強調，「抗霸不是誰的本柱不本柱」，只要是珍惜台灣民主自由、不願見到民進黨重新走回專制老路的人民，都是抗霸最重要的基礎力量。

至於是否已有藍委主動聯繫、希望他協助站台反罷免？黃國昌並未正面回應，但強調，台灣民眾黨屆時也會號召所有支持者站出來，向民進黨的專制獨裁說不。

黃國昌 罷免 台灣民眾黨

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