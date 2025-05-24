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罷免案送件將進入投票階段 林沛祥喊團結：我不是一個人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林沛祥在臉書貼文先，罷免他的連署已經達到第二階段的法定門檻，如果沒有意外，這場罷免行動，可能將會走到第三階段的投票。圖／取自林沛祥臉書
林沛祥在臉書貼文先，罷免他的連署已經達到第二階段的法定門檻，如果沒有意外，這場罷免行動，可能將會走到第三階段的投票。圖／取自林沛祥臉書

罷免國民黨林沛祥團體昨向基隆市選委會送交第二階段連署書，跨過法定門檻3萬394分，送件總數量為3萬7533分、達成率123%。林沛祥今凌晨在臉書貼文表示，市民需要的不是政治鬥爭而是安定，基隆不該成為政治鬥爭的犧牲品，請市民用「不同意罷免」的選票守住基隆。

林沛祥在臉書先說，他先報告一個壞消息，罷免他的連署已經達到第二階段的法定門檻。如沒有意外這場罷免行動可能將會走到第三階段的投票；但好消息就是，「我不是一個人」。

林沛祥表示，這些日子大家的支持是他最大的力量，基隆還有很多地方需要大家一起努力，基隆市民需要的不是政治鬥爭，而是安定，只要大家還在，他就絕不會放棄。

林沛祥說，大家們還有一次機會，用那張「不同意罷免」的選票，守住基隆、守住大家們共同努力的方向。接下來，他會更努力爭取建設、解決問題、傾聽民意，用行動證明「這張票你們投得值得」，只要我們團結，就一定守得住這座城市，基隆不該成為政治鬥爭的犧牲品。

罷免林沛祥領銜人陳青逸昨晚表示，3萬7533位基隆市民履行憲法賦予公民的罷免權利，一張又一張地親筆簽署連署書，連署罷免不適任立委林沛祥，「37533，生氣我刪刪」，也意味著「我們生氣了，我們刪一刪不適任的國民黨立委們和立院邊緣人林沛祥」。

陳青逸表示，選委會審查昨天下午開立送件收據，以100%的正確率完成送件二階連署書程序，連署人名冊共計正本、影本各1份，未來將進行為期40天的清點查對程序。後續連署站點收件公告與開放時間請密切注意社群平台。

針對罷免林沛祥案送件，市長謝國樑曾說，他覺得很難過，基隆繼去年市長罷免案後，又要再經歷一次罷免，未來希望用和平、理性的方式來推動投票行為。

連署書 罷免 林沛祥

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