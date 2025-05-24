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國民黨林沛祥罷免案 2階送件達標
罷免國民黨林沛祥團體昨向基隆市選委會送交第二階段連署書，跨過法定門檻3萬394分，送件總數量為3萬7533分、達成率123%。林沛祥回應，不逃避，做好第三階段準備，催出不同意票。
基隆絕沛領銜人陳青逸表示，連署書是他們日夜不畏刮風下雨一張一張的收，反觀國民黨是抄名冊，市府前民政處長張淵祥把戶政系統大開協助，林沛祥用社會邊緣人形容罷團，就想把這件時掩蓋過去？3萬7533分代表「人民生氣了」。
遭質疑民進黨側翼，陳青逸澄清說，「我們為何不能和民進黨站在一起，但不能因為有政黨協助，就說是政黨的打手。」民進黨議員鄭文婷說，基隆接連兩年有罷免案，提醒所有政治人物要以民意為依歸；議長童子瑋說，從去年市長到今年立委兩次罷免案，是社會公民的覺醒。
林沛祥表示，罷免是公民的權利，他從未逃避任何檢驗，從罷免行動啟動那天開始，就已經做好走到第三階段的準備。未來成案後不會動搖他為基隆打拚的腳步。
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