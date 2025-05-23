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朱立倫台中宣講反惡罷 痛批民進黨在消滅台灣民主

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨今在台中市南區醒修宮舉辦「反惡霸」宣講活動，國民黨主席朱立倫今晚出席站台。記者余采瀅／攝影
國民黨今在台中市南區醒修宮舉辦「反惡霸」宣講活動，國民黨主席朱立倫今晚出席站台。記者余采瀅／攝影

國民黨今在台中市南區醒修宮舉辦「反惡霸」宣講活動，國民黨主席朱立倫今晚出席站台，朱立倫表示，全世界從沒發生過執政黨罷免在野黨的立委，這是獨裁國家才會發生，民進黨在消滅台灣民主，讓台灣只剩一黨。

朱立倫表示，國民黨立委在立院為了百姓認真打拼，民進黨卻為了反對而反對，反對所有對百姓有利的法案，因為民進黨要攬權、攬錢，反對才可以用綠電賺錢，連最辛苦的警消退休金也反對，「這次罷免，不只罷免羅廷瑋，而是要罷免全部的國民黨立委」。

朱立倫說，台灣民主已經十幾年，藍綠都曾是執政黨，有任何總統與執政黨罷免在野黨的立委？全世界都沒有發生過，這是獨裁國家才會發生，「民進黨在消滅台灣民主，讓台灣只剩下一黨」，呼籲民眾站出來「不同意罷免」，讓罷免不通過，維護台灣民主。

國民黨今在台中市南區醒修宮舉辦「反惡霸」宣講活動，國民黨立委謝龍介、柯志恩、羅智強相繼出席助講。柯志恩表示，羅廷瑋從菜鳥變成年輕戰士，為了台中孩子與中火在立法院發聲，「這樣的年輕立委被罷免有道理嗎？」呼籲站出來投「不同意罷免」。

國民黨今在台中市南區醒修宮舉辦「反惡霸」宣講活動，國民黨主席朱立倫今晚出席站台。記者余采瀅／攝影
國民黨今在台中市南區醒修宮舉辦「反惡霸」宣講活動，國民黨主席朱立倫今晚出席站台。記者余采瀅／攝影

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