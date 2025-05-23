寄回查詢單遭退 新北選委會：不因此刪除連署名冊

新北市參與罷免連署市民反映，將選委會查詢回函寄回後，卻遭到「退件」，擔心影響罷免連署書統計份數。新北市選委會晚間說，不會因當事人未在期限內回覆就刪除連署人名冊。

民進黨新北市議員張維倩，今天下午在臉書Facebook貼文與照片表示，有市民向她反應，參與罷免連署而收到選委會寄發的查詢回函；依指示貼上選委會提供的郵資與封面寄回，封面上的地址及寄件人、收件人資訊，都是由選委會事先填妥。市民說，寄出這些查詢回函，卻無故遭「退件」。

張維倩說，已有3封回函遇到相同問題。擔心若未能順利回覆查詢單，是否影響罷免案連署書，份數之有效認定。

張維倩也擔心，罷免案是否已遭遇行政機關的技術干預，新北市選委會必須公開說明，給市民交代。

新北市選舉委員會以文字回應中央社記者詢問表示，依公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法規定，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。

選委會說，依公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知規定，應本於職權，綜合其他事實，認定連署人名冊是否有偽造，但不得僅因當事人未回覆，或未於期限內回覆查詢單，作為連署人名冊予以刪除的事由。

選委會澄清，民眾寄回查詢單時，如因郵差郵寄地點錯誤，以致未能於期限內寄回至選委會，依規定不會因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，而將連署人名冊予以刪除。