快訊

曾是日本旅遊代名詞！天喜旅行社總裁卻從身價40億一夕負債14億

八方雲集旗下品牌急收攤！全台年初20多家 今僅剩個位數

發現消失30年巨鼠！「比貓還大隻」本尊首度曝光 罕見身分科學家嗨翻

藍指司法黑手介入罷免 綠籲尊重證據不違法就不怕

中央社／ 台北23日電

檢調約談國民黨新北市黨部與部分區黨部人員，國民黨團副書記長陳玉珍今天表示，司法黑手介入選舉罷免，總統賴清德說要朝野和解都是假的。民進黨團幹事長吳思瑤則回應，司法偵辦是依據證據而非政治，任何人都應該尊重司法。

檢調昨天約談中國國民黨新北市黨部與部分區黨部人員等，台灣新北地方檢察署今天表示，檢察官偵辦罷免提議涉偽造文書案等，林姓被告等6人訊後諭令新台幣5萬元到10萬元交保。

國民黨立法院黨團副書記長陳玉珍、國民黨新北市議員江怡臻等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，陳玉珍表示，總統賴清德在520就職週年演說提出朝野團結和諧的說法，但48小時後，檢調大規模約談國民黨新北市黨部、區黨部的專職黨工。

陳玉珍質疑，民進黨口口聲聲說是公民團體發動罷免，但近期所揭露的資訊顯示，民進黨一開始就協助發動大罷免，有律師協助法律諮詢，還教導如何做內帳，有違反政治獻金法之虞，卻沒看到檢調有任何查察。

陳玉珍表示，在2007年、2008年民進黨以時任黨主席的游錫堃為領銜人，推出討黨產公投，140萬人連署，只有84萬3680合格人數，合格率60%；入聯公投272萬人連署，只有125萬5060合格人數，合格率46%，當初的檢調在哪裡，就算是有約談，也都是事後約談。

陳玉珍指出，當年韓國瑜擔任高雄市長遭罷免，也出現死人連署，但高雄地檢署以罷團無審查連署能力，連約談都沒有就簽結。要求在法律追訴時效到達前，檢調必須一視同仁偵辦。

陳玉珍批評，民進黨以凶狠手段對付國民黨，就是要造成寒蟬效應，連沒有罷免綠委的區黨部專職黨工都遭到約談、交保，演都不演就將司法黑手介入選舉罷免，毫無底線，賴總統說要朝野和解都是假的，呼籲賴清德總統請懸崖勒馬、回頭是岸。

對於陳玉珍的說法，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪回應，不要違法就不怕司法、不要犯罪就不需要來鬥臭司法辦案，而且現在有越來越多的證據顯示，國民黨在惡罷、亂罷下，涉及一個集體性、組織性的大量偽造及造假。

吳思瑤說明，台灣是法治國家，司法偵辦是依據證據而非政治，任何人都應該尊重司法、證據，而非搞政治，按照陳玉珍的說法，難道總統可以為了朝野和解，就將手伸進去司法，要司法停止偵辦，這不就是政治干預司法，顯然做不到也不應該，況且賴總統不可能介入司法。

此外，國民黨新北市議員江怡臻 、副發言人康晉瑜今天也在國民黨中央黨部召開「對紅共間諜輕放，對在野重拳，綠共無理大搜索只為大獨裁」記者會，抨擊賴總統嘴巴上說要與在野黨共商國事，實際上卻玩兩手策略，持續全面追殺在野黨，就連國民黨癌症末期的黨工都不放過，毫無人性。

江怡臻提到，包含國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在內，以及已收到約談通知24名黨工，合計遭賴政府司法追殺的國民黨黨工就有92人，其中13人被羈押，目前有11人仍在押。

江怡臻指出，昨天被檢調帶回的6位新北市黨工，在今天凌晨2時全數交保，但是在民進黨執政的司法體制下，可能又會繼續抗告，繼續約談，直到羈押、起訴為止。

康晉瑜表示，呼籲賴總統，不要人前笑嘻嘻，背後卻滿腹心機，不斷用司法清算在野黨，絕對不會讓全民接受。

罷免

延伸閱讀

剛拋朝野和解 藍黨部被大搜索 國民黨團：賴清德偽君子

影／藍黨公職遭約談羈押 陳玉珍批賴清德司法追殺

政院刪地方補助怪在野 黃國昌批：吳思瑤造謠、甩鍋

反對2028中火無煤決議 吳思瑤：提案的羅廷瑋只是怕罷免

相關新聞

指台中罷團認民進黨介入助罷免 凌濤：蔡其昌出來面對

國民黨國政基金會副執行長凌濤今日表示，台中罷免國民黨立委團體承認民進黨公然介入，罷團違法募款。他要求民進黨立委蔡其昌、民...

罷免查詢函回寄無端遭退 新北議員張維倩質疑技術性干涉

罷免案持續進行中，新北市中和區議員張維倩接獲至少3位民眾陳情指出，因參與罷免聯署收到選委會寄發的查詢回函，民眾依選委會提...

剛拋朝野和解 藍黨部被大搜索 國民黨團：賴清德偽君子

賴清德總統520就職滿周年當天才拋出朝野和解，不久後國民黨新北市的區域黨部便遭檢調搜索，國民黨立院黨團今日舉行記者會，譴...

嘉縣「首宗民代罷免案」明投票 決戰前後潭將成為勝負關鍵

嘉義縣太保市長選舉恩怨延燒，代表會分裂為兩派對立，市民代表林淑勉、吳宏哲都被提罷免，明天將投票。選區有投票權人數1萬34...

罷免林沛祥送件可望進入投票 童子瑋：社會公民的覺醒

罷免國民黨基隆立委林沛祥民團今二階連署送件，總份數3萬7533份，為法定門檻3萬394的123％，預估進入三階投票沒有問...

成立鐵馬隊拚大罷免 陳亭妃：下個任務前進罷免藍委選區

民進黨力推「大罷免大成功」，立委陳亭妃為即將來臨的大罷免衝刺，今宣布「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」正式成軍。她表示，首要任務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。