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指台中罷團認民進黨介入助罷免 凌濤：蔡其昌出來面對

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤。圖／聯合報系資料照片
國民黨桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤。圖／聯合報系資料照片

國民黨國政基金會副執行長凌濤今日表示，台中罷免國民黨立委團體承認民進黨公然介入，罷團違法募款。他要求民進黨立委蔡其昌、民進黨中央出來面對。

凌濤表示，昨日國民黨記者會揭露民進黨團隊從2024年6月就開始招募罷免案領銜人，等於剛選完就翻桌輸不起，搞亂台中政治環境。罷免羅廷瑋團隊的線上會議，更見民進黨在地議員三位前後任助理主導，會議記錄顯示蔡其昌下指導棋，要大家共用律師團。更揭露罷團違法募款，設立內帳，民進黨中央隨後支支吾吾，不敢正面回擊。

凌濤說，「答案揭曉了，罷團聲明稿變相承認我們所揭露的一切」。問題來了，從南到北，民進黨介入主導台灣大惡罷，斧鑿甚深，如今罷團一一承認，民進黨台北市議員洪健益說賴清德總統跟公民領銜人開會，民進黨中央何時要承認？

凌濤指出，司法面對個資保護法大行搜索罷綠團體，面對明顯的罷團違法「內帳」募款支用，檢調司法何時要查辦？民進黨中央大聲喊提告，如今證據擺明，是抓準檢調辦藍不辦綠，才如此囂張？

凌濤強調，蔡其昌不願回應，但面對罷團資料載明蔡其昌下指導棋，難道不用出面說清楚、向全台中市民道歉？這種態度還想選台中市長？ 綠營扮演黑白臉、台灣司法雙標，正在累積人民的怒火。

國政基金會副執行長凌濤今日表示，台中罷免國民黨立委團體承認民進黨公然介入，罷團違法募款。他要求民進黨立委蔡其昌、民進黨中央出來面對。圖／凌濤臉書
國政基金會副執行長凌濤今日表示，台中罷免國民黨立委團體承認民進黨公然介入，罷團違法募款。他要求民進黨立委蔡其昌、民進黨中央出來面對。圖／凌濤臉書

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