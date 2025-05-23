罷免查詢函回寄無端遭退 新北議員張維倩質疑技術性干涉

罷免案持續進行中，新北市中和區議員張維倩接獲至少3位民眾陳情指出，因參與罷免聯署收到選委會寄發的查詢回函，民眾依選委會提供的回郵信封回寄，卻無故遭退件，擔憂截止日期在即，若未能順利回覆查詢單，恐被剔除在有效連署書之外，張維倩質疑，罷免程序是否已遭技術性干預，新北選委會可能根本沒行政中立。

新北市選委會回應，民眾寄回查詢單時，如因郵差郵寄地點錯誤，致未能於期限內寄回至本會，依規定不會因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，而將連署人名冊予以刪除。

議員張維倩指出，來陳情的女士這次有參與中和藍委罷免案，19日收到查詢單，20日馬上回寄，沒想到22後就被退回，她都是依照選委會已填妥的回郵信封寄出，不清楚為何會被退？

張維倩說，選委會將民眾郵寄的回覆查詢單退回，民眾擔憂這些被退回的查詢單不被算入，也可能影響罷免案的有效份數，認為新北市選委會要將相關數據揭露，給市民一個交代。

張維倩強調，作為地方選舉最高機關，選委會依法查證聯署資料固然合理，但當民眾依法回覆查詢函卻接連被退件，卻無明確說明與補救機制，將嚴重影響人民對制度的信任，這起事件恐怕只是冰山一角，選委會應立即說明有多少查詢函被退回，是否影響罷免案聯署的有效認定，避免行政不作為導致民意受損。

議員張維倩表示，目前地方罷免團體正協助遭遇退件問題的民眾，若家中有收到查詢函卻遭退回者，皆可向她的服務處反映狀況。她也將與罷免團體密切合作，確保後續罷免聯署書份數不因行政疏失或技術性操作而被低估。

張維倩也呼籲，新北市政府與侯友宜市長應以實際行動落實行政中立，不應假借中立之名，行干預之實。

新北市選委會回應表示，依據公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法規定，選舉委員會辦理連署人名冊查對，發現連署人名冊有疑似代簽名或蓋章情事，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章，但不得僅因當事人未回覆或未於期限內回復查詢單，作為連署人名冊予以刪除的事由。