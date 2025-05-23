剛拋朝野和解 藍黨部被大搜索 國民黨團：賴清德偽君子

賴清德總統520就職滿周年當天才拋出朝野和解，不久後國民黨新北市的區域黨部便遭檢調搜索，國民黨立院黨團今日舉行記者會，譴責賴總統玩兩面手法，一面要和在野和解共商國是，背後發動檢調，大規模搜索國民黨各縣市區黨部，約談、羈押近百位國民黨專職黨工。民進黨，賴總統就是一個雙標政黨，就是偽君子，賴總統請懸崖勒馬、回頭是岸。

賴清德總統就職周年當天，賴清德主動釋放朝野和諧氛圍後48小時，檢調兵分多路，分赴土城、樹林、三峽、鶯歌國民黨多個區黨部，有6位區黨部執行長在內共10人遭約談，連中和、五股、泰山、林口、蘆洲等區未有民進黨立委的區黨部執行長也遭約談。

黨團副書記長陳玉珍表示，民進黨為了達到一黨專政目標，口口聲聲說是公民團體發動罷免，但在近期所揭露的資訊顯示，民進黨一開始就協助發動大罷免，有律師協助法律諮詢，還教導如何做內帳，有違反「政治獻金法」之虞，卻沒看到檢調有任何查察。選舉罷免期間最忌諱司法的黑手伸進來，干擾選舉罷免的進行，更要避免政治力影響選舉罷免的進行。

陳玉珍提到，在2007、2008年民進黨以游錫堃為領銜人，推出討黨產公投，140萬人連署，只有84萬3680合格人數，合格率60%；入聯公投272萬人連署，只有125萬5060合格人數，合格率46%。當初的檢調在哪裡？就算是有約談，也都是事後約談，當年韓國瑜擔任高雄市長遭罷免，也出現死人連署，但高雄地檢署以罷團無審查連署能力，連約談都沒有就簽結。在法律追訴時效到達前，檢調必須一視同仁偵辦。

陳玉珍表示，民進黨以凶狠手段對付國民黨，就是要造成寒蟬效應，連沒有罷免綠委的區黨部的專職黨工都遭到約談、交保，演都不演就將司法黑手介入選舉罷免，毫無底線。賴清德說要朝野和解都是假的，民進黨立院黨團總召柯建銘是真小人，賴清德是偽君子，明明就和罷團領銜人開會，挹注罷團各項資源，假公民覺醒之名，行政治鬥爭之實。賴清德請懸崖勒馬，回頭是岸。

新北市議員江怡臻表示，賴清德人前笑嘻嘻，要與在野黨共商國是，人後耍心機，將台灣繞了一圈，把國民黨專職黨工近百人約談、羈押，這就是賴清德的真面目，這就是長期執政的民進黨。賴清德對重大的經濟要犯，如林秉文、朱國榮、鍾文智、徐少東，讓其輕輕鬆鬆的棄保潛逃，卻羈押了民眾黨前主席柯文哲和國民黨部專職黨工，這就是賴清德慣用的兩面手法，一方面要跟在野黨和解共商國是，背後卻是全面追殺在野黨。

江怡臻提到，今年三月民進黨前發言人張志豪脫口而出，賴清德總統在農曆春節前就開始布局發動大罷免。四月底民進黨發言人卓冠廷又說，不積極推動罷免連署的各縣市民代，賴清德總統都看在眼裡，民進黨中央之後一一點名不力推大罷免的民代。本周民進黨台北市議員洪健益爆料，賴清德都會定期和罷免團體領銜人開會，他都聽曹興誠的話。

江怡臻說，如果第一次張志豪所說的是誤解，第二次卓冠廷所說的是說溜嘴，那麼第三次洪健益所爆料的內容呢？現在民進黨上下幫賴清德洗地，沒有和罷團領銜人開會，沒有主動提出大罷免計畫，這是把張志豪、卓冠廷、洪健益的公信力完全掃地、歸零？為了賴清德可以犧牲自己的黨公職？