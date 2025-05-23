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嘉縣「首宗民代罷免案」明投票 決戰前後潭將成為勝負關鍵

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市民代表罷免案明將投票，雙方廣告旗幟及文宣戰熱火朝天。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表罷免案明將投票，雙方廣告旗幟及文宣戰熱火朝天。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市長選舉恩怨延燒，代表會分裂為兩派對立，市民代表林淑勉、吳宏哲都被提罷免，明天將投票。選區有投票權人數1萬3460人，同意罷免票須多於不同意，且同意票須達選舉人總數25%以上，也就是同意票須高於3365票，罷免案才能通過。

嘉義縣選舉委員會表示，太保市民代表罷免案5月24日投票，共開設17個投開票所，投票時間為早上8點至下午4點，選民至投開票所會拿到2張票，林淑勉罷免票以淺粉紅色印製，吳宏哲罷免票以淺黃色印製，須要圈選同意罷免或不同意罷免。

嘉義縣選舉委員會指出，太保市民代表第一選區截至投票3日前，選舉人總數統計為1萬3460人，罷免門檻為25%，也就是同意票須達3365票，且高於不同意票，罷免案才算通過；若未達門檻，或不同意票多於同意票，罷免案皆不成立。

太保市民代表會有11名代表，分為支持公所原編預算的市長派，以及主張監督公所預算的反對派。代表蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田及周玉岸為市長派，主席葉俊男、副主席官汝濃、林淑勉、龔宗勇、許秀燕及蔡覲聰為反對派，雙方為市政經費多次槓上。

林淑勉是國民黨籍，她的丈夫黃國泰擔任領銜人罷免吳宏哲，認為未盡民代監督權責。林淑勉除有黨團協助，無黨籍泛綠的主席葉俊男、副主席官汝濃、代表龔宗勇等人也私下為她拉票，若能成功守住不被罷免，反對派就能在代表會繼續占有多數席次。

吳宏哲是無黨籍，支持鄭淑分及公所預算，由農會體系農民侯文世擔任領銜人罷免林淑勉，提出刪除肥料補助、重陽敬老金等罷免理由，議員黃榮利、太保市農會前總幹事黃麗貞及農會理監事還出動按戶簽署連署書，若林被罷免，市長派有機會翻轉代表會結構。

罷免投票日期將近，2人全力拉票，林淑勉在安仁里、吳宏哲在東勢里各有支持者，春珠里、梅埔里、崙頂里、後庄里、太保里支持度不相上下，關鍵選區為後潭里、前潭里，林淑勉有官汝濃拉票，吳宏哲有黃榮利拉票，「決戰前後潭」最後催票結果將定勝負。

嘉義縣太保市民代表罷免案明將投票，選委會開設17個投開票所。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代表罷免案明將投票，選委會開設17個投開票所。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代表罷免案明將投票，選票分為淺粉色、淺黃色2張。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代表罷免案明將投票，選票分為淺粉色、淺黃色2張。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代表罷免案明將投票，雙方廣告旗幟及文宣戰熱火朝天。記者黃于凡／翻攝
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