罷免林沛祥送件可望進入投票 童子瑋：社會公民的覺醒

罷免國民黨基隆立委林沛祥民團今二階連署送件，總份數3萬7533份，為法定門檻3萬394的123％，預估進入三階投票沒有問題。基隆市議會議長童子瑋說，從去年到今年，基隆已經完成兩次的罷免案成案連署，這就是社會公民的覺醒。

被視為下屆民進黨市長人選的童子瑋說，很多基隆人因為職業或其他緣故，必須每天往返雙北，但大家都認同「基隆人」，也是他們心底最重要的一部分，他們知道自己才是國家和城市的主人。

童子瑋表示，今天罷團受訪時，談到他們一路走來的心酸跟辛苦，因為民進黨的協助，他們經常會被批評是民進黨的側翼，會被分化，甚至被攻擊，但從他們受訪的內容裡，就可以看出他們對於什麼是「政治」，有比許多政治人物都更深的理解。

童子瑋表示，罷團認為因為政黨集結了公民的力量，雖然大家政治立場會不一樣，但不能因為有政黨，就把它貼上一個標籤，說他們是政黨的打手，罷團這樣的說法很有見地。

童子瑋表示，在他看來，政黨之所以重要，是因為它能夠回應公民的期望和信任，很開心基隆的公民社會再次表達自己的聲音。從去年到今年，兩次罷免案雖然源於不同的理由，但都是民間由下而上發起了運動，這些經驗影響到的，不只是接下來的2年、4年，更會影響未來10年基隆公共事務的走向。

「政治的樣子，長期來說，是由民眾的選擇決定的。」童子瑋認為，基隆最重要的政治人物，從來就不是市長、不是立委、也不是議長，而是每一位願意繼續關心基隆的基隆市民。