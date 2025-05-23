快訊

鄰居違規養狗叫不停！他「走廊放生2巨蛇」堵門回擊 驚動管委會

影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

川普搗亂哈佛大學！國際學生該怎麼辦？校方要打訴訟？

罷免林沛祥送件可望進入投票 童子瑋：社會公民的覺醒

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
罷免林沛祥送件可望進入投票，基隆巿議會議長童子瑋：社會公民的覺醒。記者游明煌／翻攝
罷免林沛祥送件可望進入投票，基隆巿議會議長童子瑋：社會公民的覺醒。記者游明煌／翻攝

罷免國民黨基隆立委林沛祥民團今二階連署送件，總份數3萬7533份，為法定門檻3萬394的123％，預估進入三階投票沒有問題。基隆市議會議長童子瑋說，從去年到今年，基隆已經完成兩次的罷免案成案連署，這就是社會公民的覺醒。

被視為下屆民進黨市長人選的童子瑋說，很多基隆人因為職業或其他緣故，必須每天往返雙北，但大家都認同「基隆人」，也是他們心底最重要的一部分，他們知道自己才是國家和城市的主人。

童子瑋表示，今天罷團受訪時，談到他們一路走來的心酸跟辛苦，因為民進黨的協助，他們經常會被批評是民進黨的側翼，會被分化，甚至被攻擊，但從他們受訪的內容裡，就可以看出他們對於什麼是「政治」，有比許多政治人物都更深的理解。

童子瑋表示，罷團認為因為政黨集結了公民的力量，雖然大家政治立場會不一樣，但不能因為有政黨，就把它貼上一個標籤，說他們是政黨的打手，罷團這樣的說法很有見地。

童子瑋表示，在他看來，政黨之所以重要，是因為它能夠回應公民的期望和信任，很開心基隆的公民社會再次表達自己的聲音。從去年到今年，兩次罷免案雖然源於不同的理由，但都是民間由下而上發起了運動，這些經驗影響到的，不只是接下來的2年、4年，更會影響未來10年基隆公共事務的走向。

「政治的樣子，長期來說，是由民眾的選擇決定的。」童子瑋認為，基隆最重要的政治人物，從來就不是市長、不是立委、也不是議長，而是每一位願意繼續關心基隆的基隆市民。

罷免 林沛祥

延伸閱讀

影／罷林沛祥送件3萬7533達安全目標 領銜人：人民生氣了

基隆絕沛送3.7萬份跨二階門檻 林沛祥：不逃避做好三階準備

罷林沛祥連署最後夜切蛋糕 今送件估逾3.8萬安全門檻

基隆被砍24億謝國樑將舉債 童子瑋：不能任意舉債借錢

相關新聞

基隆絕沛送3.7萬份跨二階門檻 林沛祥：不逃避做好三階準備

基隆絕沛領銜人陳青逸今天上午10時在全國各罷團的陪同下，向基隆市選委會送交第二階段連署書，連署數跨過法定門檻3萬394份...

罷4新北綠立委涉不法 國民黨區黨部執行長6人...5至10萬交保

新北地檢署偵辦罷免4位民進黨新北市立委連署造假案，檢調昨再度兵分多路，搜索國民黨土城、樹林、三峽及鶯歌區黨部，帶回10人...

嘉縣「首宗民代罷免案」明投票 決戰前後潭將成為勝負關鍵

嘉義縣太保市長選舉恩怨延燒，代表會分裂為兩派對立，市民代表林淑勉、吳宏哲都被提罷免，明天將投票。選區有投票權人數1萬34...

罷免林沛祥送件可望進入投票 童子瑋：社會公民的覺醒

罷免國民黨基隆立委林沛祥民團今二階連署送件，總份數3萬7533份，為法定門檻3萬394的123％，預估進入三階投票沒有問...

成立鐵馬隊拚大罷免 陳亭妃：下個任務前進罷免藍委選區

民進黨力推「大罷免大成功」，立委陳亭妃為即將來臨的大罷免衝刺，今宣布「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」正式成軍。她表示，首要任務...

影／罷林沛祥送件3萬7533達安全目標 領銜人：人民生氣了

罷免國民黨基隆立委林沛祥民團「基隆絕沛」，今天上午由各地罷團人員陪同到基隆市選舉委員會二階連署送件，領銜人陳青逸說，總份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。