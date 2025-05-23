成立鐵馬隊拚大罷免 陳亭妃：下個任務前進罷免藍委選區
民進黨力推「大罷免大成功」，立委陳亭妃為即將來臨的大罷免衝刺，今宣布「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」正式成軍。她表示，首要任務就是端午3天連假由妃妃鐵馬隊匯集民主拼圖「鐵馬37區」為台灣祈福，下一個任務就是前進各罷免國民黨立委的選區，帶動同意罷免力量。
陳亭妃表示，這次的「顧台灣護民主鐵馬行」是延續過去幾次針對國家重大事件而發起過的鐵馬經驗，包含2021年為宣導「四大公投不同意」的「騎動公投宣傳」，及為同年舉辦的立委補選暨罷免選舉聲援黨內同志的「台灣正青鐵馬前行．守護國家民主同騎」等，充分展現「南票北補、南氣北補」的力量，期許藉由此次鐵馬行動應援各區罷免藍委的在地力量。
陳亭妃表示，本次活動的構思是「台南是民主聖地」，特別過去曾是賴清德總統的「政治故鄉」，去年總統大選更在台南市拿下全國投票率之冠，因此希望能匯集台南37區的「民主力量」變成「民主拼圖」，除了集氣也是為台灣祈福，希望促使罷免藍委的投票可醞釀成「顧台灣護民主」的社會運動。
鐵馬隊將於端午節3天假期啟動，陳亭妃指出，除了將每一區的民主力量匯集成為一塊塊最有力量的民主拼圖，同時也在各區所經宮廟祈求國泰民安、風調雨順，為台灣祈福。
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