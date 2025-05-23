影／藍黨公職遭約談羈押 陳玉珍批賴清德司法追殺
檢調偵辦藍營罷免案提議人涉偽造文書，眾多黨公職均遭約談、羈押。國民黨團今統整出遭司法約談羈押的黨公職，目前合計93人，其中13人羈押，目前仍在押的則有11人。立委陳玉珍痛批，總統賴清德說要朝野和解，根本是假和解真迫害，明明就是要發動罷免，「不要這麼不要臉的說是公民運動」。
國民黨團舉行「司法追殺無底限 朝野和解攏係假!」記者會。立委陳玉珍表示，520賴清德才說完朝野要團結對外，沒有想到昨天，總統話才說不過24小時，檢調相關單位到新北市黨部約談新北市所有的黨工，不是只有罷免綠委的黨工，還有包含藍委的選區，像是洪孟楷、張智倫選區，相關黨工都全數被約談。新北市議員江怡臻表示，昨天一早就看到檢調大規模的去搜索新北市的市黨部，包含新北市黨部的兩位書記，還有土城的楊姓執行長，樹林鶯歌的盧執行長，五股泰山林口的執行長，蘆洲區的執行長。賴清德手下的檢調已經無所不用其極，甚至把手伸到沒有民進黨立委的選區，五泰林的立委是洪孟楷，但是他連五泰林、非綠選區這樣的區黨部專職黨工都不放過。
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