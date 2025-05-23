影／罷林沛祥送件3萬7533達安全目標 領銜人：人民生氣了
罷免國民黨基隆立委林沛祥民團「基隆絕沛」，今天上午由各地罷團人員陪同到基隆市選舉委員會二階連署送件，領銜人陳青逸說，總份數3萬7533份，為法定門檻3萬394的123％，已達安全目標，這數字代表「人民生氣了、我們生氣了。」
基隆絕沛罷團、反共護台志工聯盟及各地罷團成員數十人，上午10時一起到基隆市選委會壯聲勢，是全台罷免藍委最後送件。貨車載運連署書到選委會大門口，每箱外觀印有林沛祥的人像和「邊緣人來送件了」字樣，大家排成一整排傳送紙箱，象徵人民力量的展現。
陳青逸說，如果沒有全台各地各罷團、民眾的協助，這一戰可能失敗，能夠走到第二階段送件真的非常不簡單，一定要打破基隆家族政治淪流執政的情況，林沛祥沒有基隆做事，任內也毫無表現，請他把立委的位置讓出來給會做事的人。
陳青逸說哽咽說，「我們的連署書是日日夜夜、不畏刮風下，一張一張收來的，但反觀國民黨是抄名冊。」他指市府前民政處長張淵祥把戶政系統大開協助，這在台灣及民主國家都是難以想像的事，而林沛祥用社會邊緣人形容罷團，就想把這件時掩蓋過去嗎？「3萬7533的張數，代表人民生氣了、我們生氣了。」
至於連署過程中有很多民進黨市議員大力協助，陳青逸說，「民進黨做錯什麼了嗎，我們為何不能和民進黨站在一起，但不能因為有政黨就說是政黨的打手。」他們非常感謝民進黨提供很大的幫助，很多連署書由民進黨議員代收。
陳青逸並說，政黨集結公民的力量，民進黨會站在後面協助，理由很簡單，因為這個國家被國民黨和民眾黨癱瘓掉了。
民進黨市議員鄭文婷說，基隆市民接連兩年遇到罷免的民主洗禮，提醒所有的政治人物凡事要以民意為依歸，沒有人可以隻手遮天，更沒有人可以離群索居，想要獲得民意的支持除了政策透明公開無私，還要透過一再的溝通，取得共識，才能獲得民意的最大公約數，林沛祥立委固然給自己添柴火，才造成今天這樣的局面。
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