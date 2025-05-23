基隆絕沛送3.7萬份跨二階門檻 林沛祥：不逃避做好三階準備

基隆絕沛領銜人陳青逸今天上午10時在全國各罷團的陪同下，向基隆市選委會送交第二階段連署書，連署數跨過法定門檻3萬394份，送件總數量為3萬7533份、達成率123%。林沛祥回應說，已經做好走到第三階段的準備。

陳青逸在全國各罷團的陪同下，今天上午向基隆市選委會送交二階段連署書，總數量3萬7533份。達成率123%，選委會表示，今天受理後將展開清點、核對作業。

針對基隆絕沛今送件，並宣布連署數量已超過法定門檻，立委林沛祥表示，罷免是公民的權利，他也從未逃避任何檢驗。從罷免行動啟動的那一天開始，就已經做好走到第三階段的準備。

林沛祥表示，面對未來第二階段經中選會審核後可能成案，這不會動搖他為基隆打拚的腳步，反而會讓他更加堅定，用行動，向市民證明他值得信任。

林沛祥說，他會繼續站在第一線，爭取建設、傾聽民意，也會更努力地與團隊一步一步、用實實在在的成績，催出那張「不同意罷免」的選票。