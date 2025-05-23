罷4新北綠立委涉不法 國民黨區黨部執行長6人...5至10萬交保
新北地檢署偵辦罷免4位民進黨新北市立委連署造假案，檢調昨再度兵分多路，搜索國民黨土城、樹林、三峽及鶯歌區黨部，帶回10人訊問，昨晚由檢方複訊後，6名負責連署的區黨部執行長今晨分別以5至10萬元交保。
新北地檢署偵辦罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸涉死亡連署案，國民黨新北市黨部今再陷風暴，繼4月28日遭檢調搜索並收押書記長陳貞容後，昨日新北地檢署再度指揮調查局北機站兵分多路，搜索國民黨土城、樹林、三峽及鶯歌區黨部，並約談樹林區盧姓執行長、土城及三峽區楊姓執行長，連五泰林、蘆洲等未提連署的區黨部執行長也遭約，偵辦疑涉不法連署及黨務文書處理爭議。
新北地地署檢察官昨漏夜複訊後，今天清晨6時許，裁定林姓執行長以10萬元交保，楊姓執行長以8萬元交保，盧、郭、許姓及黃姓執行長等4人分別以5萬元交保。
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