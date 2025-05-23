快訊

教育焦慮／小一先修班、衝刺班熱 專家憂「學科巨嬰」

大台北昨晚大雷雨原因曝 今3地區恐更「極端高溫」 明防短時強降雨

早上永遠起不來的血型？AB型現實太煩寧可做夢、他睡覺皇帝大

罷4新北綠立委涉不法 國民黨區黨部執行長6人...5至10萬交保

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照

新北地檢署偵辦罷免4位民進黨新北市立委連署造假案，檢調昨再度兵分多路，搜索國民黨土城、樹林、三峽及鶯歌區黨部，帶回10人訊問，昨晚由檢方複訊後，6名負責連署的區黨部執行長今晨分別以5至10萬元交保。

新北地檢署偵辦罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸涉死亡連署案，國民黨新北市黨部今再陷風暴，繼4月28日遭檢調搜索並收押書記長陳貞容後，昨日新北地檢署再度指揮調查局北機站兵分多路，搜索國民黨土城、樹林、三峽及鶯歌區黨部，並約談樹林區盧姓執行長、土城及三峽區楊姓執行長，連五泰林、蘆洲等未提連署的區黨部執行長也遭約，偵辦疑涉不法連署及黨務文書處理爭議。

新北地地署檢察官昨漏夜複訊後，今天清晨6時許，裁定林姓執行長以10萬元交保，楊姓執行長以8萬元交保，盧、郭、許姓及黃姓執行長等4人分別以5萬元交保。

罷免

延伸閱讀

新北藍黨部又被鎖定 藍營嘆：總統520談話才說要和在野對話

罷免民進黨新北4立委 檢調再抄新北國民黨分部…帶回10人訊問

檢調擴大約談 國民黨新北黨部：5人為區黨部執行長

三峽北大國小旁車禍案 犯保協會新北分會啟動保護機制

相關新聞

罷4新北綠立委涉不法 國民黨區黨部執行長6人...5至10萬交保

新北地檢署偵辦罷免4位民進黨新北市立委連署造假案，檢調昨再度兵分多路，搜索國民黨土城、樹林、三峽及鶯歌區黨部，帶回10人...

罷林沛祥連署最後夜切蛋糕 今送件估逾3.8萬安全門檻

基隆絕沛發起罷免國民黨立委林沛祥二階連署昨晚最後一夜，基隆絕沛與外團志工切蛋糕慶祝二階連署告一段落，今天上午10時送件選...

偵辦罷綠委連署 新北、高雄再約談15人

新北檢調偵辦罷免4名民進黨新北立委連署造假案，昨發動第三波搜索，國民黨多區黨部執行長、黨工等10人遭約談，其中連未提罷綠...

新北藍黨部又被鎖定 藍營嘆：總統520談話才說要和在野對話

新北檢調偵辦罷免4名民進黨新北立委連署造假案，今天發動第三波搜索，國民黨多區黨部執行長、黨工等遭約談，其中連未提罷綠連署...

罷免民進黨新北4立委 檢調再抄新北國民黨分部…帶回10人訊問

新北地檢署偵辦罷免4位民進黨新北市立委連署造假案，國民黨新北市黨部再陷風暴，繼4月28日遭檢調搜索並收押書記長陳貞容後，...

台中3藍委恐團滅？ 國民黨秀民調：四成反對罷免

國家安全研究學會民調指國民黨台中市立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋高機率罷免成功。國民黨今公布民調強調，皆有高達近4成民意反對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。