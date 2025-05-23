罷林沛祥連署最後夜切蛋糕 今送件估逾3.8萬安全門檻

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
立委林沛祥。本報資料照片
立委林沛祥。本報資料照片

基隆絕沛發起罷免國民黨立委林沛祥二階連署昨晚最後一夜，基隆絕沛與外團志工切蛋糕慶祝二階連署告一段落，今天上午10時送件選委會，法定門檻為3萬394份，但估已達3萬8000份安全目標數目，領銜人陳青逸表示，確切送件份數今天公布。

市議員鄭文婷表示，絕沛與外團志工忙到昨晚9時左右，有一位在地的志工訂購蛋糕送至，一切就等今天絕沛總部送出連署書後，才能知道最後的連署數量為多少，蛋糕寫著「罷免林沛祥大成功」。

鄭文婷說，這段期間非常感謝志工們無私的奉獻，把整個志工團當作是一個大家庭，志工們這幾個月來在街頭、在市場、在火車站等地，飽受風吹日曬雨淋，但無論如何基隆市民這兩年經歷兩場的民主洗禮，相信大家對這片土地會有更深的感情，作未來為這座城市壯大的力量，期待會有一個美好的結果。

市長謝國樑昨天對罷團今天送件回應說，他覺得很難過，基隆即將又要再經歷一次罷免，「去年基隆才經歷過市長罷免案，一整年都在罷免。」基隆人心裡的難過，現在看起來罷免會成案，好好地進入下一個階段，大家各自表達，希望用和平、理性的方式來推動投票行為。

陳青逸說，基隆人用堅強、發自內心，勇敢站出來連署，基隆會完成罷免林沛祥的歷史任務，確切送件份數今天在選委會前公布。

林沛祥表示，不論是去年罷免謝國樑市長的行動，還是現在針對他的罷免案，背後都有民進黨地方組織與所謂「公民團體」合作的影子。他預期會進入三階段，也早已做好準備，但仍期盼政治不該淪為反覆動員仇恨的工具。

林沛祥說，他不會因為政治抹黑而停下腳步，會在國會替基隆市民爭取更多的建設與資源，不辜負選民投下的每一張選票，會盡全力守護基隆這座城市。

罷林沛祥連署最後夜切蛋糕，今送件估逾3.8萬安全門檻。圖／鄭文婷提供
罷林沛祥連署最後夜切蛋糕，今送件估逾3.8萬安全門檻。圖／鄭文婷提供
罷林沛祥連署最後夜切蛋糕，今送件估逾3.8萬安全門檻。圖／鄭文婷提供
罷林沛祥連署最後夜切蛋糕，今送件估逾3.8萬安全門檻。圖／鄭文婷提供

罷免

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