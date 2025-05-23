偵辦罷綠委連署 新北、高雄再約談15人

新北檢調偵辦罷免4名民進黨新北立委連署造假案，昨發動第三波搜索，國民黨多區黨部執行長、黨工等10人遭約談，其中連未提罷綠連署的執行長都遭約談；高雄檢調辦罷免綠委許智傑、黃捷案，昨再傳5名志工，釐清涉案情形。

新北地檢署日前搜索國民黨新北市黨部，黨部書記長陳貞容被收押，昨上午七時許又兵分多路搜索土城、樹林、三峽、鶯歌等地區黨部，執行長也被約談，連五泰林、蘆洲等未提連署的區黨部執行長也遭約談。

晚間9時30分許，陸續被帶往新北地檢署複訊，市黨部也有派律師陪問訊，市黨部同仁也在地檢署守候，準備幫忙辦交保。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，最弔詭的是，檢調昨約談未發起連署罷免綠委的區黨部執行長，合理懷疑約談是否具有政治動機，意圖恫嚇國民黨的基層幹部，讓罷免綠委受到阻力。

高雄地檢署辦罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「雙罷劫」總部涉偽造文書、違反個資法等案，雙罷劫行動負責人徐尚賢日前被檢方聲押獲准，許智傑領銜人朱磊15萬元交保。

朱磊昨接到志工遭約談訊息，雙罷劫臉書管理員也被帶走，抨擊恐嚇之意不言而喻，昨原定擺攤活動不變，將以「一個人、一支筆、一張桌」的標配繼續連署活動。

朱磊呼籲幕後黑手不要以騷擾、恐嚇人民為樂，立即停止一切意圖製造寒蟬效應的卑劣行徑。面對艱險，高雄雙罷劫不退縮、不屈服、不放棄，拚到最後、堅持到底。