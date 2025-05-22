新北藍黨部又被鎖定 藍營嘆：總統520談話才說要和在野對話

新北檢調偵辦罷免4名民進黨新北立委連署造假案，今天發動第三波搜索，國民黨多區黨部執行長、黨工等遭約談，其中連未提罷綠連署的執行長都遭約談。藍營人士嘆，賴總統520談話才說要邀請在野黨主席對話，實際上卻是繼續搞對立，要清算政敵

新北地檢署日前搜索國民黨新北市黨部，黨部書記長陳貞容被收押，今天換土城、三峽、樹林、鶯歌等地區黨部遭搜索，連五泰林、蘆洲等未提連署的區黨部執行長也遭約談。

新北市黨部一名要角說，這次行動帶走的主要對象包括4名區黨部執行長、2名是黨部同仁（包含一名專員、一名總務兼駕駛），土城三峽區楊姓執行長還身兼市黨部一組總幹事，負責組織工作，在地方相當活躍。

國民黨樹林鶯歌區黨部畫在同一區，盧姓前執行長過年後因身體因素離職，前幾天代理的執行長剛派任，此次盧姓前執行長在約談之列。

這名市黨部要角說，賴總統520談話才說要邀請在野黨主席對話，實際上卻是繼續搞對立，要清算政敵，調查官22日一早7時就到區黨部執行長、黨工家帶人，感受上相當粗暴。