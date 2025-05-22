快訊

英國28歲女遊土耳其不明原因身亡 回國後發現「心臟不見了」

又有車長被狂毆！台鐵1天3起暴力事件 酒醉旅客遭鐵警帶回

罷免民進黨新北4立委 檢調再抄新北國民黨分部…帶回10人訊問

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照

新北地檢署偵辦罷免4位民進黨新北市立委連署造假案，國民黨新北市黨部再陷風暴，繼4月28日遭檢調搜索並收押書記長陳貞容後，今日上午新北地檢署再度指揮調查局北機站兵分多路，搜索國民黨土城、樹林、三峽及鶯歌區黨部，帶回10人訊問，晚間陸續送至新北檢複訊。

新北地檢署偵辦罷免綠委蘇巧慧吳琪銘李坤城與張宏陸涉死亡連署案，今年4月15日、28日陸續發動2波搜索行動，聲押國民黨新北黨部書記長陳貞容。

國民黨新北市黨部今再陷風暴，繼4月28日遭檢調搜索並收押書記長陳貞容後，今日上午新北地檢署再度指揮調查局北機站兵分多路，搜索國民黨土城、樹林、三峽及鶯歌區黨部，並約談樹林區盧姓執行長、土城及三峽區楊姓執行長，連五泰林、蘆洲等未提連署的區黨部執行長也遭約，偵辦疑涉不法連署及黨務文書處理爭議。據了解，檢調共帶回10人訊問，晚間陸續送至新北檢複訊。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，尊重司法單位依法調查偵辦，也希望盡速釐清國民黨不斷傳出死亡連署，抄襲黨員名冊的爭議。

蘇巧慧 罷免 李坤城 國民黨 吳琪銘

延伸閱讀

檢調擴大約談 國民黨新北黨部：5人為區黨部執行長

台中3藍委恐團滅？ 國民黨秀民調：四成反對罷免

檢調再抄新北國民黨分部 民進黨部：盡速釐清死亡連署

第二波！國民黨土樹三鶯區黨部被搜索 黨部主委證實

相關新聞

台中3藍委恐團滅？ 國民黨秀民調：四成反對罷免

國家安全研究學會民調指國民黨台中市立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋高機率罷免成功。國民黨今公布民調強調，皆有高達近4成民意反對...

第二波！國民黨土樹三鶯區黨部被搜索 黨部主委證實

新北檢調4月28日曾搜索新北市黨部，國民黨新北黨部書記長陳貞容被收押，今天上午新北土城、樹林、三峽、鶯歌區黨部遭搜索，並...

罷免民進黨新北4立委 檢調再抄新北國民黨分部…帶回10人訊問

新北地檢署偵辦罷免4位民進黨新北市立委連署造假案，國民黨新北市黨部再陷風暴，繼4月28日遭檢調搜索並收押書記長陳貞容後，...

檢調再抄新北國民黨分部 民進黨部：盡速釐清死亡連署

國民黨新北市黨部再陷風暴，繼4月28日遭檢調搜索並收押書記長陳貞容後，今日上午新北地檢署再度指揮調查局兵分多路，搜索國民...

葉元之反罷免街講造勢 朱立倫喊「加油」氣氛沸騰

國民黨主席朱立倫21日傍晚現身板橋埔墘宮，為遭罷免的國民黨立委葉元之助講，現場聚集約百餘名支持者，國民黨新北市議員王威元...

罷林沛祥明送件拚3.8萬份 謝國樑：很難過基隆再次罷免

罷免國民黨基隆市立委團體「基隆絕沛」預計明天到基隆選委會送件，今天最後一天連署希望拚過3萬8千份安全目標份數。市長謝國樑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。