罷免民進黨新北4立委 檢調再抄新北國民黨分部…帶回10人訊問

新北地檢署偵辦罷免4位民進黨新北市立委連署造假案，國民黨新北市黨部再陷風暴，繼4月28日遭檢調搜索並收押書記長陳貞容後，今日上午新北地檢署再度指揮調查局北機站兵分多路，搜索國民黨土城、樹林、三峽及鶯歌區黨部，帶回10人訊問，晚間陸續送至新北檢複訊。

新北地檢署偵辦罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸涉死亡連署案，今年4月15日、28日陸續發動2波搜索行動，聲押國民黨新北黨部書記長陳貞容。

國民黨新北市黨部今再陷風暴，繼4月28日遭檢調搜索並收押書記長陳貞容後，今日上午新北地檢署再度指揮調查局北機站兵分多路，搜索國民黨土城、樹林、三峽及鶯歌區黨部，並約談樹林區盧姓執行長、土城及三峽區楊姓執行長，連五泰林、蘆洲等未提連署的區黨部執行長也遭約，偵辦疑涉不法連署及黨務文書處理爭議。據了解，檢調共帶回10人訊問，晚間陸續送至新北檢複訊。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，尊重司法單位依法調查偵辦，也希望盡速釐清國民黨不斷傳出死亡連署，抄襲黨員名冊的爭議。