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台中3藍委恐團滅？ 國民黨秀民調：四成反對罷免

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
426凱道集會，台中市長盧秀燕（左二）率國民黨台中立委、議員登台。（取材自udn直播頻道）
426凱道集會，台中市長盧秀燕（左二）率國民黨台中立委、議員登台。（取材自udn直播頻道）

國家安全研究學會民調指國民黨台中市立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋高機率罷免成功。國民黨今公布民調強調，皆有高達近4成民意反對罷免台中三立委 。

根據國民黨民調顯示，高達36.3%民意反對罷免羅廷瑋，僅29.8%同意罷免；高達37.2%民意反對罷免廖偉翔，僅21.0%同意罷免；高達37.9%民意反對罷免黃健豪，僅20.2%同意罷免。顯示台中民眾不樂見優質立委遭到罷免，更厭惡當權者為了政黨私利而進行的政治惡鬥。

國民黨指出，民調進一步顯示，預期罷免羅廷瑋不會成功的民眾達38.2%，預期罷免成功僅35.6%；預期罷免廖偉翔不會成功達36.1%，預期罷免成功僅26.6%；預期罷免黃健豪不會成功達37.7%，預期罷免成功僅20.6%。國民黨認為，預期三位國民黨台中立委不會被罷免成功的民眾也皆高達近4成，顯見民眾多肯定三位立委的國會表現，並不認為如此優質的立委會遭罷免成功。

國民黨表示，民進黨傾黨政、司法資源全力進行政治鬥爭，惡罷在野黨立委，從歷次民調以及最新的民調結果顯示，絕多數民眾厭惡民進黨用這種「無差別式」的大罷免手段，進行全國性的政治惡鬥。以三位台中立委的民調結果來看，不僅反對罷免的意見高達近4成，且遠高於同意罷免，更加驗證民進黨的惡罷毫無正當性，根本無法說服多數民意。

國民黨指出，坊間部分為迎合當權者思維的民調，以偏差極大的調查方式做出「滅團」的民調結論，不僅毫無參考價值，更凸顯惡罷只能用誤導式民調的安慰劑來支撐其惡行。

國民黨表示，民進黨惡罷作為絕難以獲得多數民意認同，呼籲大家站出來用反罷免投票，捍衛自己票選出來的立委；走出來投下反對罷免的票，讓民進黨感受到「厭惡民進黨專斷蠻橫」才是當前台灣真正的民意。

此次調查由問卷由國家政策研究基金會設計，並徵詢專家意見修訂後定稿；採用電話訪問調查法，調查對象為設籍在台中年滿20歲之民眾；執行期間為5月4日至5月9日；有效樣本為2136份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.13%以內。

此調查針對成功樣本的「性別」、「年齡」、「教育程度」及「戶籍地區」這四個變數進行樣本代表性檢定，並以「多變數反覆加權（RAKING）」的方式進行成功樣本統計加權。經加權處理後，確定加權後成功樣本的「性別」、「年齡」、「教育程度」及「戶籍地區」結構均與母體一致。

罷免

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