第二波！國民黨土樹三鶯區黨部被搜索 黨部主委證實

新北檢調4月28日曾搜索新北市黨部，國民黨新北黨部書記長陳貞容被收押，今天上午新北土城、樹林、三峽、鶯歌區黨部遭搜索，並約談樹林區盧姓執行長、土城及三峽區黨部楊姓執行長等10多人。

新北市黨部主委黃志雄說，此次行動可能與綠委吳琪銘、蘇巧慧罷免連署案有關，但連反罷免區的中和、五泰林區黨部執行長也被鎖定，讓人不免懷疑是政治力介入司法，要操作藍營的反惡罷行動。

新北是罷免案的熱區，罷免6名區域藍委都已完成二階送件，罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘等人連署一階有成案，正進行二階連署作業，區黨部也是連署據點。

檢調搜索新北藍營黨部據點行動一波波推進，4月15日搜索板橋區、三重區黨部時，當時26名黨工、志工、領銜人、發起人等獲得交保，原以為告一段落了，不料4月28日又發動第二波動，其中朱、蔡、羅都是繼4月15日搜索區黨部後，第二次遭傳喚到案。今天中午又傳出土城、樹林、鶯歌等區黨部被搜索。