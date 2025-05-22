葉元之反罷免街講造勢 朱立倫喊「加油」氣氛沸騰

國民黨主席朱立倫21日傍晚現身板橋埔墘宮，為遭罷免的國民黨立委葉元之助講，現場聚集約百餘名支持者，國民黨新北市議員王威元、劉美芳、黃心華、江怡臻、呂家愷等人皆出席力挺，氣氛高漲。朱立倫帶頭高喊「葉元之加油！」現場響應熱烈。

朱立倫表示，葉元之當選後非常努力，勤跑基層、在立法院為新北市爭取財政劃分法修法後超過三百億元的預算挹注，「這樣的立委卻被惡意抹黑、攻擊，讓人痛心。」他強調，不希望台灣再陷入政治惡鬥，「總統應該是團結的促成者，不是仇恨的製造者」。

葉元之則表示，自當選以來一步一腳印深耕地方，包含480點敬老卡使用範圍擴增、爭取財劃法通過讓新北受益超過三百億元，並點名批評「民進黨立委蘇巧慧批評財劃法太少，為什麼不提案？只會為反對而反對」。

葉指出，他在立院委員會質詢次數是民進黨立委吳思瑤的2.5倍，他去年當選後尚未就職就出現罷免群組，讓他直言「贏得少也是罷免理由嗎？」他感嘆，網路謠言與霸凌已持續半年以上，嚴重破壞政治和諧，「以前是藍綠一起做事，現在是互相針對，國外友人看到都嚇壞了」。

王威元指出，葉元之地方經營有目共睹，「他不只在電視上看得到，服務也做得紮實」。劉美芳也說，葉腳踏實地、親力親為，努力爭取財劃法，為新北帶來實質建設，是民進黨恨不得罷掉的「眼中釘」。

葉元之呼籲民眾踴躍出門投票，投下不同意罷免票，「不是不理他就沒事，反罷免要站出來，讓不同意票高過同意票，才能讓中央聽見基層民意」。