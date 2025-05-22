快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

罷林沛祥明送件拚3.8萬份 謝國樑：很難過基隆再次罷免

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
罷林沛祥明送件拚3.8萬份，謝國樑：很難過基隆再次罷免。記者游明煌／攝影
罷林沛祥明送件拚3.8萬份，謝國樑：很難過基隆再次罷免。記者游明煌／攝影

罷免國民黨基隆市立委團體「基隆絕沛」預計明天到基隆選委會送件，今天最後一天連署希望拚過3萬8千份安全目標份數。市長謝國樑說，他覺得很難過，基隆即將又要再經歷一次罷免，希望用和平、理性的方式來推動投票行為。

被問到罷免林沛祥案明天將送件，謝國樑說，他覺得很難過，基隆即將又要再經歷一次罷免，他自己主觀上心情相對比較難過，對於基隆市來說，就是一件沉重的事情，不論支持或反對罷免的人，都希望社會是和平、祥和的。

謝國樑表示，這段時間有很多面對面的衝突，這些衝突都是不應該發生的，甚至他也看到有人圍在立委林沛祥身旁，他勸大家要保持安全的距離，這些都不是基隆所需要的，基隆需要的是祥和、穩定的社會發展。

「去年基隆才經歷過市長罷免案，一整年都在罷免。」謝國樑說，基隆人更有資格要求有更平和的一個環境，基隆人心裡的難過，是 其他縣市民眾無法想像的。現在看起來罷免會成案，好好地進入下一個階段，大家各自表達，希望用和平、理性的方式來推動投票行為。

「基隆絕沛」領銜人陳青逸說，今天是連署罷免林沛祥的最後一天，希望基隆人可以堅強、發自內心，勇敢站出來連署，當大家心智夠堅定，整個宇宙都會聯合起來幫助基隆完成罷免林沛祥的歷史任務。

基隆絕沛預計明天上午到基隆選委會送件，今天希望拚過3萬8千份安全目標份數。

謝國樑 罷免 林沛祥

延伸閱讀

影／政院統刪地方25% 謝國樑批：違財劃法精神不具法律效力

婦推倒志工遭法辦 林沛祥籲雙方自律：停止衝突性言語

基市社區繳費3年等不到改善 林沛祥促水公司加快腳步

簡舒培稱「社會邊緣人」說法別有居心 林沛祥：又造謠

相關新聞

葉元之反罷免街講造勢 朱立倫喊「加油」氣氛沸騰

國民黨主席朱立倫21日傍晚現身板橋埔墘宮，為遭罷免的國民黨立委葉元之助講，現場聚集約百餘名支持者，國民黨新北市議員王威元...

罷林沛祥明送件拚3.8萬份 謝國樑：很難過基隆再次罷免

罷免國民黨基隆市立委團體「基隆絕沛」預計明天到基隆選委會送件，今天最後一天連署希望拚過3萬8千份安全目標份數。市長謝國樑...

「反惡罷、戰獨裁」朱立倫籲投不同意：總統不能帶頭製造仇恨

國民黨主席朱立倫今現身板橋埔墘宮「反惡罷戰獨裁」街講活動，力挺立委葉元之。他批評，罷免行動已非單純的公民行使權利，而是帶...

影／板橋反惡罷助講 朱立倫呼籲賴清德讓社會回歸穩定與和平

國民黨主席朱立倫今天上午在板橋埔墘福德宮出席「反惡罷 戰獨裁」街頭宣講活動，替該選區國民黨立委葉元之助講。朱立倫表示，板...

高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部涉偽造文書、違反個資法等案，「雙罷劫」行動負責人徐尚賢被檢方聲押獲...

死亡連署案漏夜偵訊 國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌80萬元交保

宜蘭檢調偵辦罷免案死亡連署，繼首波搜索並羈押3名國民黨幹部，昨天再啟動第二波調查，一早帶走縣黨部主委林明昌等8人約談，晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。