罷林沛祥明送件拚3.8萬份 謝國樑：很難過基隆再次罷免

罷免國民黨基隆市立委團體「基隆絕沛」預計明天到基隆選委會送件，今天最後一天連署希望拚過3萬8千份安全目標份數。市長謝國樑說，他覺得很難過，基隆即將又要再經歷一次罷免，希望用和平、理性的方式來推動投票行為。

被問到罷免林沛祥案明天將送件，謝國樑說，他覺得很難過，基隆即將又要再經歷一次罷免，他自己主觀上心情相對比較難過，對於基隆市來說，就是一件沉重的事情，不論支持或反對罷免的人，都希望社會是和平、祥和的。

謝國樑表示，這段時間有很多面對面的衝突，這些衝突都是不應該發生的，甚至他也看到有人圍在立委林沛祥身旁，他勸大家要保持安全的距離，這些都不是基隆所需要的，基隆需要的是祥和、穩定的社會發展。

「去年基隆才經歷過市長罷免案，一整年都在罷免。」謝國樑說，基隆人更有資格要求有更平和的一個環境，基隆人心裡的難過，是 其他縣市民眾無法想像的。現在看起來罷免會成案，好好地進入下一個階段，大家各自表達，希望用和平、理性的方式來推動投票行為。

「基隆絕沛」領銜人陳青逸說，今天是連署罷免林沛祥的最後一天，希望基隆人可以堅強、發自內心，勇敢站出來連署，當大家心智夠堅定，整個宇宙都會聯合起來幫助基隆完成罷免林沛祥的歷史任務。

基隆絕沛預計明天上午到基隆選委會送件，今天希望拚過3萬8千份安全目標份數。