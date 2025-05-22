快訊

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬逆轉尼克拔頭籌

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

蔡依林、彭于晏爆復合6年！ 網挖3大曖昧互動：太甜蜜

「反惡罷、戰獨裁」朱立倫籲投不同意：總統不能帶頭製造仇恨

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨主席朱立倫直言「總統不能成為仇恨的製造者，應該是團結的促成者。」記者張策攝影
國民黨主席朱立倫直言「總統不能成為仇恨的製造者，應該是團結的促成者。」記者張策攝影

國民黨主席朱立倫今現身板橋埔墘宮「反惡罷戰獨裁」街講活動，力挺立委葉元之。他批評，罷免行動已非單純的公民行使權利，而是帶有政治惡意的操作，更直指民進黨乃至賴清德總統為背後推手，呼籲民眾「七月底或八月投下不同意罷免的一票」，拒絕仇恨政治。

朱立倫表示，葉元之是板橋在地選出的民意代表，長期認真勤跑、爭取預算，卻遭遇謠言與攻擊，「這不是民主應有的樣貌」。他強調，國民黨立場始終是「反惡罷」，不樂見社會陷入「罷來罷去」的政治惡鬥，並呼籲民進黨與賴總統「懸崖勒馬」，讓台灣社會回歸團結。

「總統不能成為仇恨的製造者，應該是團結的促成者。」朱立倫直言，早已聽聞賴總統在背後指示罷免行動，如今也只有賴總統能止息紛爭，「如果連總統都在製造仇恨，台灣怎麼可能團結？」

朱也分析目前罷免制度漏洞所在，指出儘管各地民調均顯示多數民眾反對罷免，但支持罷免者投票意願高，反罷一方須特別謹慎應對，「若沒站出來投不同意，讓對方達成四分之一門檻，就會讓制度被少數人操弄。」

談到張亞中表態參選黨主席，朱立倫表示一切將依法依黨章進行。對於賴清德提出召開在野黨國安會議，他透露黨秘書長昨已接到總統府秘書長潘孟安來電，對方將安排後續事宜，國民黨也會積極配合。

葉元之 罷免 朱立倫 國民黨

延伸閱讀

影／板橋反惡罷助講 朱立倫呼籲賴清德讓社會回歸穩定與和平

政院統刪地方補助款 朱立倫：財劃法尚未實施就先苛扣

願就國安議題集思廣益 朱立倫：持續等待和賴總統對談

賴清德拋設主權基金 朱立倫：願深入討論共同促成

相關新聞

「反惡罷、戰獨裁」朱立倫籲投不同意：總統不能帶頭製造仇恨

國民黨主席朱立倫今現身板橋埔墘宮「反惡罷戰獨裁」街講活動，力挺立委葉元之。他批評，罷免行動已非單純的公民行使權利，而是帶...

影／板橋反惡罷助講 朱立倫呼籲賴清德讓社會回歸穩定與和平

國民黨主席朱立倫今天上午在板橋埔墘福德宮出席「反惡罷 戰獨裁」街頭宣講活動，替該選區國民黨立委葉元之助講。朱立倫表示，板...

高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部涉偽造文書、違反個資法等案，「雙罷劫」行動負責人徐尚賢被檢方聲押獲...

死亡連署案漏夜偵訊 國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌80萬元交保

宜蘭檢調偵辦罷免案死亡連署，繼首波搜索並羈押3名國民黨幹部，昨天再啟動第二波調查，一早帶走縣黨部主委林明昌等8人約談，晚...

宜蘭罷免案 檢方第二波約談林明昌8人

賴總統上任周年翌日，司法辦大罷免案再起。宜蘭地檢署偵辦罷免民進黨立委陳俊宇偽造文書案，昨約談國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等...

綠議員脫口「賴清德和罷團開會」遭駁 藍：黑白臉玩不膩？

民進黨北市議員洪健益在政論節目爆料，賴清德總統常跟罷免領銜人開會，此說法遭民進黨發言人吳崢否認。國民黨發言人楊智伃批評，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。