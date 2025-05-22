「反惡罷、戰獨裁」朱立倫籲投不同意：總統不能帶頭製造仇恨

國民黨主席朱立倫今現身板橋埔墘宮「反惡罷戰獨裁」街講活動，力挺立委葉元之。他批評，罷免行動已非單純的公民行使權利，而是帶有政治惡意的操作，更直指民進黨乃至賴清德總統為背後推手，呼籲民眾「七月底或八月投下不同意罷免的一票」，拒絕仇恨政治。

朱立倫表示，葉元之是板橋在地選出的民意代表，長期認真勤跑、爭取預算，卻遭遇謠言與攻擊，「這不是民主應有的樣貌」。他強調，國民黨立場始終是「反惡罷」，不樂見社會陷入「罷來罷去」的政治惡鬥，並呼籲民進黨與賴總統「懸崖勒馬」，讓台灣社會回歸團結。

「總統不能成為仇恨的製造者，應該是團結的促成者。」朱立倫直言，早已聽聞賴總統在背後指示罷免行動，如今也只有賴總統能止息紛爭，「如果連總統都在製造仇恨，台灣怎麼可能團結？」

朱也分析目前罷免制度漏洞所在，指出儘管各地民調均顯示多數民眾反對罷免，但支持罷免者投票意願高，反罷一方須特別謹慎應對，「若沒站出來投不同意，讓對方達成四分之一門檻，就會讓制度被少數人操弄。」

談到張亞中表態參選黨主席，朱立倫表示一切將依法依黨章進行。對於賴清德提出召開在野黨國安會議，他透露黨秘書長昨已接到總統府秘書長潘孟安來電，對方將安排後續事宜，國民黨也會積極配合。