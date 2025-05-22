高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部涉偽造文書、違反個資法等案，「雙罷劫」行動負責人徐尚賢被檢方聲押獲准，許智傑領銜人朱磊15萬元交保，檢調今再傳5名雙罷劫志工，釐清兩人所涉案情。

高雄檢調4月18日搜索發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部，及領銜人朱磊、黃晃枝住處，查扣連署書等證物，而雙罷劫行動負責人徐尚賢後來也遭警調持拘票上銬拘捕。

朱磊、黃晃枝及徐尚賢都被以偽造私文書、違反選罷法等罪嫌移送雄檢複訊，檢方漏夜偵訊，黃晃枝獲無保請回，朱磊則以15萬元交保，徐尚賢雖坦承偽簽提議人名冊，但檢方認為他有滅證行為，訊後聲押禁見獲准。

今檢調偵辦動作持續，再傳5名雙罷劫志工，釐清兩人所涉案情。朱磊一早接到志工遭約談訊息，在群組發聲名，稱檢調突大規模約談現有志工，雙罷劫臉書管理員也被帶走，恐嚇之意不言而喻，但上午原定擺攤活動不變，將以「一個人、一支筆、一張桌」的標配繼續連署活動。

朱磊說，呼籲幕後黑手不要以騷擾、恐嚇人民為樂，立即停止一切意圖製造寒蟬效應的卑劣行徑。面對艱險，高雄雙罷劫不退縮、不屈服、不放棄，拼到最後、堅持到底。