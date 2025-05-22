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高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

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高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄雙罷劫領銜人朱磊經調查處約談調查後移送高雄地檢署，最後獲15萬元交保，他大呼錯不該跟民進黨對幹。本報資料照片
高雄雙罷劫領銜人朱磊經調查處約談調查後移送高雄地檢署，最後獲15萬元交保，他大呼錯不該跟民進黨對幹。本報資料照片

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑黃捷的雙罷劫總部涉偽造文書、違反個資法等案，「雙罷劫」行動負責人徐尚賢被檢方聲押獲准，許智傑領銜人朱磊15萬元交保，檢調今再傳5名雙罷劫志工，釐清兩人所涉案情。

高雄檢調4月18日搜索發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部，及領銜人朱磊、黃晃枝住處，查扣連署書等證物，而雙罷劫行動負責人徐尚賢後來也遭警調持拘票上銬拘捕。

朱磊、黃晃枝及徐尚賢都被以偽造私文書、違反選罷法等罪嫌移送雄檢複訊，檢方漏夜偵訊，黃晃枝獲無保請回，朱磊則以15萬元交保，徐尚賢雖坦承偽簽提議人名冊，但檢方認為他有滅證行為，訊後聲押禁見獲准。

今檢調偵辦動作持續，再傳5名雙罷劫志工，釐清兩人所涉案情。朱磊一早接到志工遭約談訊息，在群組發聲名，稱檢調突大規模約談現有志工，雙罷劫臉書管理員也被帶走，恐嚇之意不言而喻，但上午原定擺攤活動不變，將以「一個人、一支筆、一張桌」的標配繼續連署活動。

朱磊說，呼籲幕後黑手不要以騷擾、恐嚇人民為樂，立即停止一切意圖製造寒蟬效應的卑劣行徑。面對艱險，高雄雙罷劫不退縮、不屈服、不放棄，拼到最後、堅持到底。

雄檢對於案情進度則不回應。

高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違個資法、偽造文書遭拘提，遭檢方聲押獲准。本報資料照片大
高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違個資法、偽造文書遭拘提，遭檢方聲押獲准。本報資料照片大

黃捷 許智傑 罷免

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