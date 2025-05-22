死亡連署案漏夜偵訊 國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌80萬元交保

宜蘭檢調偵辦罷免案死亡連署，繼首波搜索並羈押3名國民黨幹部，昨天再啟動第二波調查，一早帶走縣黨部主委林明昌等8人約談，晚間移送地檢署複訊，陸續交保或請回。凌晨零時15分，林明昌最後一位送到地檢署，支持者高喊「清白無罪」，訊後凌晨2時許，地檢署裁定80萬元交保。

檢方另外也提訊首波遭羈押的黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐及主任李姿慧3人，交叉比對供詞，釐清案情，兩波偵辦共累計19名被告。宜蘭縣議會包括議長張勝德、副議長陳漢鍾、林明昌的兒子林岳賢議員等國民黨與無黨籍縣議員共10餘人，昨天下午4時前往地檢署門外聲援守候，凌晨才離開。

檢方訊後裁定主委林明昌80萬元交保、副主委林俊榮無保請回、蘇澳民眾服務站主任謝許成10萬元交保、黃國蘭一區主任麥潔萍及黃國蘭二區主任陳淑惠各以3萬元交保、頭城民眾服務站前主任沈麗珍3萬元交保、五結民眾服務站主任謝火木（上次5萬元交保）這次3萬元交保、縣黨部四組總幹事汪柏均（上次5萬元交保）這次無保請回。

謝許成交保後對前來聲援的縣議員表示，他什麼都沒有做，竟然被以10萬元交保！林明昌的兒子林岳賢議員與兒媳詹家甄從昨天傍晚一直在地檢署守候到凌晨，忐忑不安。

檢調偵辦罷免綠委陳俊宇疑涉死亡連署案，首波4月24日展開大動作搜索國民黨縣黨部等處所，約談10多人到案，訊後縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐及主任李姿慧3人因涉偽造文書遭羈押禁見；昨天選在520之後，展開第二波偵訊。

第一波調查時，林明昌因宗教活動前往大陸交流，未列入約談，但地方盛傳520之後，肯定逃不過。昨天上午7時許，檢調人員持搜索票前往林明昌等人的家中搜索，並把人帶到調查站詢問。

「滿城封宇」罷免綠委陳俊宇行動進展時，擔任義務職不支薪的林明昌主委曾多次對外表示「一切都要合法」，他也告訴黨工及志工「大家都有家庭，不要做違法的事」。

10幾位國民黨及無黨籍縣議員昨到場聲援支持林明昌主委，林明昌的兒子林岳賢議員心情沈重，他說，對於一位76歲老人而言，歷經18個小時馬拉松式訊問，體力吃不消，這不僅是對他父親的打壓，更是對地方民主的踐踏。