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宜蘭罷免案 檢方第二波約談林明昌8人

聯合報／ 記者戴永華游明煌／連線報導
國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌與前書記長的手機簡訊，提到罷免案一定依法處理。記者戴永華／翻攝
國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌與前書記長的手機簡訊，提到罷免案一定依法處理。記者戴永華／翻攝

賴總統上任周年翌日，司法辦大罷免案再起。宜蘭地檢署偵辦罷免民進黨立委陳俊宇偽造文書案，昨約談國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等人，兩波已列19名被告；林明昌兒子林岳賢批，這不僅是對他父親打壓，更是踐踏地方民主。

檢調上月24日調查罷免陳俊宇案疑涉死亡連署案，大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部等處所，並約談10多人到案，訊後縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐及主任李姿慧3人因涉偽造文書，法院裁定羈押禁見。

第一波調查搜索時，林明昌因宗教活動前往大陸交流，未列入詢問追查對象，但地方盛傳520後肯定逃不過。昨上午7時許，檢調人員帶著搜索票前往林明昌等人家中搜索，共帶8人到調查站詢問。

林明昌兒子、議員林岳賢昨號召議會同仁到地檢署聲援，也出示林明昌與前書記長的手機簡訊，提到罷免案一定要依法處理，也曾告訴黨工及志工「大家都有家庭，不要做違法的事」、「一定要合法」。

林岳賢說，早上7時半人就被帶走，對一名76歲老人而言，真的很辛苦，他寧可相信司法是清白，但就在啟動二階連署時發動這麼大搜索，是不是在恐嚇？

國民黨立委吳宗憲表示，陳俊宇罷免案6月24日截止連署，檢調一波波動作都可能造成「寒蟬效應」，讓民眾不敢出來連署。

基隆領銜人游正義收押

另外，基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪涉嫌偽造文書案，檢方前晚聲押罷免張之豪領銜人游正義，基隆地院昨以犯罪嫌疑重大、勾串證等理由裁定收押禁見，游是此案第5名被告收押。

罷免

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