綠議員脫口「賴清德和罷團開會」遭駁 藍：黑白臉玩不膩？

民進黨北市議員洪健益在政論節目爆料，賴清德總統常跟罷免領銜人開會，此說法遭民進黨發言人吳崢否認。國民黨發言人楊智伃批評，吳崢切割出刀手起刀落，再次狠打臉自己人，黑臉白臉要玩多久？玩不膩嗎？

楊智伃說，他們剛揭露洪健益的大白話「賴清德總統常常跟大免領銜人開會」，質疑賴清德的謊言連篇、虛偽至極；更質疑賴清德所謂的國政繁忙，都是在當大罷免的總指揮，操弄社會仇恨。結果吳崢再次跳出來一刀切割自家資深議員，說是發言與事實不符，子虛烏有。

楊智伃酸，吳崢是不是之前選松信議員落選兩次，討厭競爭對手洪健益，才出來打臉人家？吳崢落選這麼多次躲在黨中央吹冷氣，洪健益至少是真的在第一線基層服務，誰講的話比較可信，這很好分辨。民進黨中央大動作來發新聞稿，吳崢大刀切割，難不成現在是要逼洪健益出來道歉？綠衛兵開始鬥長輩了？

楊智伃說，綠營有人說出真心話已經不是第一次了，一方面民進黨很多人過度亢奮地說出心裡話、一方面吳崢又要跳出來用各種方式洗地、切割，民進黨覺得台灣人民都傻子嗎？看不出來哪個是真相嗎？她呼籲吳崢還是好好經營一下跟自家人的關係，不然每次選舉都落選就不要怪人家不幫你。