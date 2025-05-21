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賴清德常與罷團開會？綠議員爆料遭黨內駁斥 他致歉認口誤

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨北市議員洪健益爆料，賴清德總統常跟罷免領銜人開會，引發藍營批評遭綠營駁斥，洪也致歉表示，節目過程因時間有限表達不夠清楚，甚至口誤。本報資料照。
民進黨北市議員洪健益爆料，賴清德總統常跟罷免領銜人開會，引發藍營批評遭綠營駁斥，洪也致歉表示，節目過程因時間有限表達不夠清楚，甚至口誤。本報資料照。

罷免熱潮持續延燒，民進黨北市議員洪健益爆料，賴清德總統常跟罷免領銜人開會，引發藍營批評。民進黨發言人吳崢今否認此事表示，洪在政論節目上發言與事實不符，賴從未與罷免領銜人、團體開會。洪也致歉表示，節目過程因時間有限表達不夠清楚，甚至口誤，但要強調是賴總統一貫秉持「當家不鬧事」態度，黨中央都會給予尊重與協助。

洪健益表示，在節目中所強調的是賴總統一貫秉持「當家不鬧事」態度，對於整起罷免行動應保持中立與尊重並秉公處理，面對來自四面八方的公民團體與年輕人發起罷免活動，黨中央也展現明確態度與立場，給予必要的尊重與協助。

洪健益說，昨天他在節目中表達過程或許因時間有限不夠清楚，甚至因語速過快出現口誤的情形，造成社會大眾與罷免的公民團體們困擾，深感抱歉，未來也會注意說法與用詞避免再次產生誤會，但他想強調，罷免行動都是由公民團體自主發起，展現台灣民主社會中人民自由意志與價值精神。

洪健益說，國民黨若一再錯估民意、輕忽這股公民力量，只會與社會繼續持續的脫節、脫鉤，就算對他攻擊也無法改變「罷免藍委是民意浪潮、勢不可擋」的事實，反觀國民黨在反罷免行動中竟出現大量「死亡連署」荒謬情況，至今仍未向社會大眾與亡者家屬做出任何道歉，「難道不該受到譴責與反省嗎？」

洪健益呼籲，國民黨立委與藍營民代，面對選民要憑良心做事，坦誠說明立場，爭取原諒，才是真正對民主負責的態度，也是人民期待的政治，台灣這塊土地應有價值。

賴清德 罷免 洪健益 民進黨 國民黨 吳崢

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