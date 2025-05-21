民調指台中3藍委恐團滅 藍酸范世平「學術界柯建銘」
國家安全研究學會今公布民調，指國民黨台中市立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋罷免案支持皆高於不支持，高機率罷免成功。國民黨副發言人鄧凱勛酸，該民調用1069份做了三個選區，每個選區平均僅300多份，依然告訴大家是95%的信「賴」區間，是賴清德的「賴」嗎？
鄧凱勛說，細看民調的政黨支持率，藍白相加小於民進黨，這與近幾年的選舉結果差距甚大，這次民調抽樣的技術是抽國家安全研究學會理事長范世平的電話嗎？
鄧凱勛說，近期各大媒體的民調皆顯示，民眾對大罷免非常不認同，對於賴清德總統親下罷免指導棋更是認為失格失職，范世平一人推翻所有人，獨排眾議屢次挑戰人民感受的極限，獨孤求敗的程度可謂是「學術界柯建銘」。
鄧凱勛說，國家安全研究學會已經不是第一次公布讓人笑掉大牙的民調，唯一令人振奮的是，上次只做了800多份，這次還知道做足1069份，堪稱是范世平這一年最大的進步。范世平要犧牲自己的學術專業，成為無情的「黨的信心增壓器」，大家沒有意見，但台師大的學生如果端出這種「教壞囝仔大小」的民調，到底是要不要讓他畢業，可能苦了台師大所有教授。
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