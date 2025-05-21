綠議員爆賴清德常跟罷免領銜人開會 楊智伃怒批：虛偽至極

民進黨議員洪健益在政論節目爆料「賴清德總統常常跟罷免領銜人開會」，國民黨發言人楊智伃抨擊，賴總統昨天口口聲聲說要團結、要對話，還說什麼「大罷免是人民的公民運動、民進黨沒有介入」所作所為卻是虛偽至極，連民進黨團總召柯建銘都不如。

楊智伃說，柯建銘搞大惡罷，最起碼敢做敢當，賴清德卻是笑裡藏刀。之前核心發言人一個不小心說溜嘴，承認「賴總統親自指示這35席要罷免成功」，昨天洪健益更直接在節目上講出真相「賴清德常常跟這些罷免領銜人開會」。

楊智伃質疑，賴總統可以這樣動用國家資源、行政資源，變身為民進黨的罷免總指揮嗎？說是民間發起，結果罷免團體出入民進黨議員的辦公室、要選舉陸戰資料，這不是國家級的清算報復，是什麼？還要一個一個細數督軍，誰有幫忙連署誰沒有？

楊智伃批評，賴清德嘴巴講和解，手上卻玩鬥爭，口口聲聲說罷團是民意，背後卻成為罷團總指揮，清算異己，嘴巴一套、私底下一套，這樣的人，連柯建銘都不如。今天更證明，賴清德從520前的專訪，到520的談話，都是謊言。