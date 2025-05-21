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綠議員脫口「賴清德和罷團開會」 民進黨：沒這回事

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢表示，賴清德總統並未與罷免團體開會過。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢表示，賴清德總統並未與罷免團體開會過。圖／聯合報系資料照片

綠營發動大罷免藍委，民進黨屢撇清與罷免民團關係，但民進黨北市議員洪健益近日卻在政論節目爆料，兼民進黨主席的總統賴清德常跟罷免領銜人開會。民進黨發言人吳崢表示，洪健益在政論節目上發言與事實不符，賴總統從未與罷免領銜人、罷免團體開會。

國民黨發言人楊智伃批評，賴所作所為虛偽至極，比立院民進黨團總召柯建銘不如。

吳崢表示，國民黨立委罷免案，由民間自主發起的公民運動，國民黨不要一直想抹黑牽拖，以遮掩國民黨立委在國會毀憲亂政，惡搞台灣的事實。

吳崢指出，反觀國民黨針對民進黨立委發起的罷免案，不僅國民黨主席朱立倫多次親自出席活動，也一再爆出地方黨部抄襲黨員名冊、偽造文書情事，甚至還有國民黨執政縣市行政官員濫用公權力盜用個資，資料庫通黨庫的手法，顯見國民黨才是真正運用政黨力量甚至違法手段介入罷免運動的罪魁禍首。

賴清德 罷免 民進黨 朱立倫 國民黨 吳崢

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